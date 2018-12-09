أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية منتدى إفريقيا 2018 الطقس الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

05:50 م الأحد 09 ديسمبر 2018
تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه في الصباح.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مستقرًا عند 17.86جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.89 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

الدولار أسعار الدولار البنك الأهلي بنك مصر

الخبر التالى:

مدبولي يشهد توقيع اتفاق بين مصر والبنك الآسيوي بقيمة 300 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان