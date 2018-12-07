صور - لقطة طريفة لوزيرة التضامن في قمة "رايز أب"

كتب- محمد علاء الدين:

شاركت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، في قمة "رايز أب" للشركات الناشئة بالقاهرة.

وقبيل إلقاء كلمتها جلست والي، في صفوف المستمعين لوزيرة السياحة رانيا المشاط "على الأرض" بالقمة.

وتشارك الوزيرتان، ضمن القمة، المقامة في القاهرة، التي يحضرها أكثر من 200 شركة ناشئة من الشرق الأوسط و أفريقيا، وخبراء من عدد من الشركات منها أوبر، وفيسبوك، ومايكروسوفت، وأي بي إم، وبيبسي، وفودافون مصر، بحسب بيان سابق من قمة رايز أب.

وتركز فعاليات القمة على تجارب "من أرض الواقع"، فيما يتعلق بالتحديات الحقيقية التي تواجه رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال نقاشات فعلية حول كيفية التغلب على هذه التحديات.