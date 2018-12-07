  • عاجل:أول تحرك رسمي من الآثار بشأن واقعة فيديو الهرم الإباحي (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    إيديكس 2018 الطقس رانيا يوسف الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا جمال خاشقجي محمد صلاح

    صور - لقطة طريفة لوزيرة التضامن في قمة "رايز أب"

    02:48 م الجمعة 07 ديسمبر 2018
    • عرض 4 صورة
    • عرض 4 صورة
    • عرض 4 صورة
    • عرض 4 صورة

    كتب- محمد علاء الدين:

    شاركت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، في قمة "رايز أب" للشركات الناشئة بالقاهرة.

    وقبيل إلقاء كلمتها جلست والي، في صفوف المستمعين لوزيرة السياحة رانيا المشاط "على الأرض" بالقمة.

    وتشارك الوزيرتان، ضمن القمة، المقامة في القاهرة، التي يحضرها أكثر من 200 شركة ناشئة من الشرق الأوسط و أفريقيا، وخبراء من عدد من الشركات منها أوبر، وفيسبوك، ومايكروسوفت، وأي بي إم، وبيبسي، وفودافون مصر، بحسب بيان سابق من قمة رايز أب.

    وتركز فعاليات القمة على تجارب "من أرض الواقع"، فيما يتعلق بالتحديات الحقيقية التي تواجه رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال نقاشات فعلية حول كيفية التغلب على هذه التحديات.

    وزارة التضامن الاجتماعي قمة رايز أب غادة والي رانيا المشاط وزارة السياحة الشركات الناشئة

    الخبر التالى:

    رئيس البورصة في "رايز أب": سوق المال قاطرة لنمو ريادة الأعمال والشركات الناشئة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان