"الملا"يأمر بتشكيل لجنة فنية لبحث حريق مستودع "الإسكندرية للبترول"



القاهرة - مصراوي:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم الخميس، إن الوزير طارق الملا، أصدر تكليفات عاجلة بتشكيل لجنة فنية وإعداد تقرير نهائي عن حادث نشوب حريق بأحد مستودعات النافتا بشركة الإسكندرية للبترول، نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وتفقد الوزير، موقع معمل تكرير الشركة، وعملية السيطرة على الحريق الذي نشب في أحد مستودعاتها، واجتمع برؤساء شركات المنطقة الجغرافية ورئيس هيئة البترول، وفقًا للبيان.

ل مدحت بهجت رئيس شركة الإسكندرية للبترول، في بيان، إنه جاري التعامل مع حريق اندلع بأحد مستودعات النافتا التابع للشركة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، نظرًا للأحوال الجوية السيئة من أمطار ورعد وموجات من البرق.

واشار الوزير إلى أن تفعيل خطة الطوارئ بالمنطقة الجغرافية البترولية المحيطة، ساهم في احتواء الحريق، وعدم وجود إصابات.

أنه تم الدفع بسيارات الدفاع المدني التابعة لشركات البترول ومحافظة الإسكندرية والقوات المسلحة، وجاري حاليا التعامل مع الحريق وتفريغ المنتج من المستودع مع القيام بالتبريد اللازم لجسم المستودع.