غدًا .. انطلاق قمة "رايز أب" لريادة الأعمال والشركات الناشئة

القاهرة – مصراوي:

تنطلق غدًا الجمعة، فعاليات قمة "رايز أب" السادسة لريادة الأعمال والشركات الناشئة بالقاهرة، وتستمر لمدة 3 أيام.

وتتضمن القمة، كلمات لرانيا المشاط وزيرة السياحة، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتشهد القمة مشاركة أكثر من 200 شركة ناشئة من الشرق الأوسط و أفريقيا، وخبراء من عدد من الشركات منها أوبر، وفيسبوك، ومايكروسوفت، وأي بي إم، وبيبسي، وفودافون مصر، بحسب بيان سابق من قمة رايز أب.

وتركز فعاليات القمة على تجارب "من أرض الواقع"، فيما يتعلق بالتحديات الحقيقية التي تواجه رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال نقاشات فعلية حول كيفية التغلب على هذه التحديات.

وتتضمن قائمة المتحدثين في قمة هذا العام أسماءً هامة في عالم ريادة الأعمال بالمنطقة العربية، إلى جانب أسماء عالمية مثل جيسون باو، مدير مكتب جاك ما رئيس مجلس إدارة مجموعة على بابا الشهيرة، وبارت فان در فل من فيسبوك، وبروك انتوسل رئيس قطاع الأعمال في أوبر العالمية، وراينو ريجنزبرجر رئيس قطاع التكنولوجيا في مبادرة مايكروسوفت في أفريقيا.