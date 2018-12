فيسبوك: الشراكة مع "رايز أب" تجديد لالتزامنا تجاه بيئة الأعمال المتنامية

كتب - محمد علاء الدين:

قالت شركة فيسبوك، اليوم الأربعاء، إن شراكتها مع قمة "رايز – أب" تجدد التزامها القوي تجاه بيئة الأعمال المتنامية لمجال التكنولوجيا والمشروعات الناشئة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمثل ملتقى "RiseUp" إحدى أهم الفعاليات الخاصة بالمشروعات الناشئة وريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشارك شركة فيسبوك كراعٍ رئيسي لأول مرة مع هذه المنصة الهامة لحشد فئات متنوعة من المشروعات الناشئة ورائدات الأعمال ومجتمع المطورين.

وقالت نشوى علي، مدير السياسات العامة بشركة فيسبوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن "رايز- أب يخلق الشباب فرصًا جديدة لتنمية مشروعاتهم ومسيرتهم العملية باستخدام التكنولوجيا".

وتشير الإحصائيات أن عدد مستخدمي فيسبوك في مصر يصل إلى 40 مليون شهريًا، وهذا إنما يدل على أن دعم رواد الأعمال والمطورين المحليين قد بات أكثر أهمية من أي وقتٍ مضى من خلال أدوات التعلم التي يقدمها فيسبوك ومساعدتهم في الاستفادة من قوة المهارات الرقمية لتنمية أعمالهم والارتقاء بمسيرتهم المهنية، بحسب ما قالته نشوى.

وأضافت: "وتعكس مشاركتنا في ملتقى "RiseUp" رغبتنا الصادقة وعزمنا على العمل بشكل أوثق مع صانعي السياسات وبيئة ريادة الأعمال المتنامية في مصر من أجل خلق فرص اقتصادية جديدة ودعم سبل التنمية".

وسيتيح الملتقى فرص تعلم مميزة لرائدات الأعمال من خلال ورشة عمل "#SheMeansBusiness" بقيادة شريك فيسبوك "Ahead of the Curve". وقد تم إطلاق "#SheMeansBusiness" في مصر بالشراكة مع "Ahead of the Curve" عام 2017، إيمانًا بأنه عند تحسن أداء السيدات، يتحسن أداء الاقتصاد.

وتحتفل شركة فيسبوك و"Ahead of the Curve" بالسيدات اللاتي أسسن مشروعاتهن ونجحن في إدارتها على أكمل وجه، واللاتي يقدمن العديد من الموارد لمساعدة الأخريات اللاتي قد يستطعن تحقيق نجاحات مماثلة. وتهدف ورش العمل إلى تدريب رائدات الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية للأعمال، على كيفية تحقيق النمو ودعم أعمالهن وتطويرها باستخدام فيسبوك وإنستجرام كمنصات للتسويق الرقمي.

وتنطلق فعاليات القمة السادسة لـ "رايز أب" لريادة الأعمال والشركات الناشئة بالقاهرة، الجمعة المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام، وتتضمن كلمات لرانيا المشاط وزيرة السياحة، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتشهد القمة مشاركة أكثر من ٢٠٠ شركة ناشئة من الشرق الأوسط و أفريقيا، وخبراء من عدد من الشركات منها أوبر، وفيسبوك، ومايكروسوفت، وأي بي إم، وبيبسي، وفودافون مصر، بحسب بيان من قمة رايز أب اليوم الاثنين.

وتركز فعاليات القمة على تجارب "من أرض الواقع"، فيما يتعلق بالتحديات الحقيقية التي تواجه رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال نقاشات فعلية حول كيفية التغلب على هذه التحديات.

وتتضمن قائمة المتحدثين في قمة هذا العام أسماءً هامة في عالم ريادة الأعمال بالمنطقة العربية، إلى جانب أسماء عالمية مثل جيسون باو، مدير مكتب جاك ما رئيس مجلس إدارة مجموعة على بابا الشهيرة، وبارت فان در فل من فيسبوك، وبروك انتوسل رئيس قطاع الأعمال في أوبر العالمية، وراينو ريجنزبرجر رئيس قطاع التكنولوجيا في مبادرة مايكروسوفت في أفريقيا.