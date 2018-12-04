البترول: بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقلي "جيزة" "وفيوم" قبل آخر الشهر

كتب - مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول في بيان اليوم الثلاثاء، إنه سيتم وضع بئرين بحقلي جيزة وفيوم على خريطة الانتاج قبل نهاية هذا الشهر في إطار المرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب المتوسط لإنتاج الغاز الطبيعي من المياه العميقة بالبحر المتوسط.

وأضافت الوزارة أن من المتوقع أن يزيد معدل الإنتاج تدريجيًا من الحقلين ليصل إلى 700 مليون قدم مكعب غاز يوميا قبل نهاية الربع الأول من عام 2019، مشيرة إلى أن استثمارات المشروع تصل إلى 2 مليار دولار.

وبحسب البيان، قام طارق الملا وزير البترول بزيارة تفقدية لموقع حقلي جيزة وفيوم، حيث تفقد غرفة التحكم الرئيسية للحقلين، وتم استعراض الموقف التنفيذي لبدء التشغيل التجريبي.

كما تم تفقد محطة معالجة الغاز للمشروع الذي قامت شركة بتروجيت بالأعمال الإنشائية له، في إطار استراتيجية الوزارة لتعظيم المكون المحلي من خلال مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروع.

وتقوم شركة بي بي البريطانية، على تنمية حقلي جيزة وفيوم للغاز الطبيعي.

وخلال الجولة، حث الوزير العاملين بالموقع البالغ عددهم حوالي 7 آلاف عامل ببذل المزيد من الجهد من أجل زيادة معدلات الإنتاج.

وعلى هامش الزيارة التفقدية رأس الملا الاجتماع الدوري للجنة العليا المشتركة بين مسئولي قطاع البترول وشركاته، وشركة بي بي لمشروع شمال الإسكندرية، حيث أكد الوزير ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ مراحل المشروع، والعمل على إزالة أي معوقات قد تعترض التنفيذ.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروع حقل غازات ريفين المخطط دخوله على الإنتاج قبل نهاية عام 2019 بمعدل إنتاج حوالي 900 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وباستثمارات 5 مليارات دولار.

وترجع أهمية الإنتاج من حقل ريفين إلى أنه يشمل حوالي 23 ألف برميل يومياً من المتكثفات، وسيوجه إنتاجه إلى مصنع الغازات التابع لشركة جاسكو بالإسكندرية لاستخلاص مشتقاته مثل البوتاجاز والبروبان.

ورافق الوزير خلال الزيارة محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز، وأسامة البقلي رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، وأشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، ووليد لطفي رئيس شركة بتروجت، وهشام مكاوي الرئيس الإقليمي لشركة بي بي بشمال أفريقيا.