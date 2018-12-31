تعرف على أسعار الذهب بمصر في آخر تعاملات العام

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين، دون تغيير، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وقال نجيب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم إلى 640 جنيهًا للجرام، وهو نفس سعر الجرام بالأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند 548 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 731 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5120 جنيهًا.

وعالمياً، تراجع الذهب بنسبة طفيفة اليوم مع صعود الأسهم بفعل تنامي فرص إحراز تقدم في النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة بينما تتجه أسعار المعدن صوب أول انخفاض سنوي لها منذ 2015 متأثرة بصعود الدولار بفعل المخاوف التجارية وارتفاع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0622 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2% إلى 1279.17 دولار للأوقية مقتربا من أعلى مستوياته في ستة أشهر 1282.09 دولار المسجل يوم الجمعة.