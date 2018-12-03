الاتصالات: خريطة رقمية وقاعدة بيانات متكاملة لأراضي وأملاك الأوقاف

القاهرة- مصراوي:

بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال اجتماع موسع، أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين لميكنة وتطوير منظومة العمل بوزارة الأوقاف باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار مشروعات التحول الرقمي.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الاثنين، شهد اللقاء استعراض أهم المشروعات والأعمال التي تمت خلال الفترة السابقة، والخطط المستقبلية المقرر تنفيذها من خلال بروتوكول التعاون الموقع في سبتمبر 2016 بين وزارة الاتصالات وهيئتي الأوقاف والمساحة.

ويهدف البروتوكول إلى تحسين منظومة وكفاءة بيئة العمل الخاصة بهيئة الأوقاف باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وللمساهمة في تمكين وإتاحة الخدمات الإلكترونية والتطبيقات والدعم الفني من أجل تمكين هيئة الأوقاف من القيام بمهامها، وذلك في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي وبمشاركة كافة قطاعات الدولة.

وتسعى الدولة للتحول إلى مجتمع يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة مناحي الحياة، وتحويل كافة الخدمات الحكومية إلى تعاملات رقمية، واستخدام البيانات المختلفة في التحليلات وعمل المؤشرات اللازمة لدعم ومساعدة متخذي القرار لإدارة موارد الدولة واتخاذ القرارات التي تعتمد على البيانات الصحيحة والمدققة، بحسب البيان.

وقالت وزارة الاتصالات إنه في إطار التعاون المشترك مع وزارة الأوقاف، تم خلال الفترة السابقة الانتهاء من حصر أراضي وأملاك الأوقاف في 25 محافظة وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأوقاف وذلك لأول مرة في مصر، وبناء الخريطة الرقمية للأوقاف وتوقيع أراضي وأملاك الأوقاف على خرائط مساحية.

وأضافت أن من ضمن جهود المرحلة السابقة تكامل بيانات الأوقاف مع الخريطة الرقمية بالهيئة المصرية العامة للمساحة لعدد 18 محافظة بنسبة 100%، وجاري استكمال عدد 7 محافظات لاستكمال بناء الخريطة المتكاملة مع البيانات حتى فبراير 2019.

واتفق الوزيران، خلال الاجتماع، على البدء في مشروعات مستقبلية لميكنة التعاملات على أملاك الوقف، وميكنة دورات العمل بالوزارة والهيئة وكافة المناطق التابعة بالمحافظات للتيسير على المواطنين من خلال خدمات الشباك الموحد.

كما تم الاتفاق على تدريب كوادر متخصصة بوزارة الأوقاف على كيفية استخدام تطبيقات وأدوات تكنولوجيا المعلومات، لزيادة القدرة على الارتقاء بمنظومة الأعمال والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتعتمد خطط التطوير المستقبلية على الاستفادة من المخرجات الحالية لقاعدة البيانات في بناء نظام لوضع آليات لتسعير أراضي ومباني الأوقاف بناءً على تحليلات مكانية.

كما تتضمن هذه الخطط تطوير نظام لإدارة ومراقبة التحصيلات والتعديات التي تتم على الوقف، وسرعة حصر المتأخرين عن السداد، ومراقبة مدى التزام المحصلين بخطط التحصيل وتقييم أدائهم، وذلك بما يسهم في دعم متخذي القرار لتعظيم عوائد الاستثمارات على موارد وأملاك الأوقاف.

وحضر اللقاء خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وعلاء الحايس مدير محور نظم المعلومات الجغرافية والمشرف على البروتوكول بين وزارة الاتصالات وهيئة الأوقاف، بالإضافة إلى فريق عمل المشروعات المشتركة بوزارة الاتصالات.