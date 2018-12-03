هيئة الاستثمار توافق على لائحة نظام العمل بالمناطق الاستثمارية

كتب - مصطفى عيد:

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال اجتماعه أمس الأحد، على مشروع لائحة نظام العمل الداخلي للمناطق الاستثمارية، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الاثنين.

ووفقا للوزارة، تتضمن اللائحة جميع الإجراءات والعمليات المتعلقة بحركة سير العمل داخل المناطق الاستثمارية بداية من إقامتها، وتشكيل مجالس إدارتها، وإجراءات عمل المكتب التنفيذي في حصول المشروعات على الموافقات والتراخيص اللازمة للبناء ومزاولة النشاط في ضوء أحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.

وقالت الوزارة إن هذه اللائحة ستكون بمثابة مرجع للمستثمرين والعاملين بإدارة المناطق الاستثمارية وبالمكاتب التنفيذية لتقديم كافة الخدمات بسرعة وكفاءة عالية.

وتنقسم اللائحة إلى 4 أبواب، يتضمن الباب الأول إجراءات إقامة منطقة استثمارية من ضوابط ومعايير إقامة المنطقة، ونموذج طلب إنشاء المنطقة، ويشمل الباب الثاني تشكيل مجلس إدارة المنطقة وضوابط انعقاده واختصاصاته.

ويتضمن الباب الثالث من اللائحة شروط ومعايير وقواعد التخطيط العام والخاص والبناء بالمناطق الاستثمارية، ويشمل الباب الرابع سياسات وإجراءات العمل داخل المكتب التنفيذي.

وقال محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تحديث اللائحة جاء في إطار تحقيق نقلة للهيئة من أجل تطوير العمل في المناطق الاستثمارية، خاصة أن آخر تحديث للائحة كان منذ 10 أعوام.

وأضاف أن تحديث اللائحة جاء في ظل قيام الهيئة بانشاء 12 منطقة استثمارية جديدة في بنها، وعرب العليقات، وأرض مصنع طنطا للزيوت بالقليوبية، وميت غمر بالدقهلية، والصف بالجيزة، ودمياط، والشرقية، وسيتي سنتر ألماظة بالقاهرة، ونطاق حي عتاقة بالسويس، وامتداد المنطقة الحرة بالإسماعيلية، وشمال سيناء وأسوان.

ومن المنتظر أن تتضمن هذه المناطق نحو 8 آلاف مشروع، وتساهم في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل، بحسب عادل.

وذكرت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال الاجتماع، أن هيئة الاستثمار تعمل على تطوير وإنشاء المناطق الحرة، بغرض تحقيق تنافسية مع المناطق الحرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما ناقش مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه، الترتيبات النهائية لتنظيم منتدى أفريقيا 2018، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ.

ويشارك بالمنتدى أكثر من 3000 شخص يمثلون نطاقات واسعة في مجال الأعمال والسياسة من كافة أنحاء أفريقيا والعالم يتصدرهم زعماء وقادة القارة، ومتحدثون بارزون من جهات إقليمية ودولية، بحسب بيان الاستثمار.

وبحث المجلس، تفعيل منظومة التحول الرقمي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بإنشاء مركز شؤون وكلاء المستثمرين للهيئة.

وحضر الاجتماع علا القبرصي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، واللواء خالد محمد عارف، ومحمد الإتربي، وطارق توفيق، ومحمد سامح عمرو، وطارق شكري أعضاء اللجنة.