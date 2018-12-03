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وزير البترول يبحث مع سفير إسبانيا دعم العلاقات في مجال النفط والغاز

11:06 ص الإثنين 03 ديسمبر 2018
وزير البترول يبحث مع سفير إسبانيا دعم العلاقات في مجال النفط والغاز

وزير البترول خلال لقائه مع سفير إسبانيا

كتب - مصطفى عيد:

بحث طارق الملا وزير البترول، مع سفير إسبانيا الجديد بالقاهرة رامون كارسايس، سبل دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجال البترول والغاز في ظل توسع قطاع البترول في تنفيذ مشروعات كبرى بكافة أنشطة صناعة البترول والغاز، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وقال السفير الإسباني، إن هناك اهتماما من الشركات الإسبانية مثل ريبسول وسابسا، بالمزايدات التي يطرحها قطاع البترول للبحث عن البترول والغاز بمختلف مناطق مصر البرية والبحرية.

وأضاف أن النجاحات التي تحققت مؤخراً تحفز الشركات الإسبانية للدخول في هذه الأنشطة، مشيرًا إلى التنسيق المستمر بين البلدين.

وأشار الملا، خلال اللقاء، إلى اهتمام الدولة بتوفير المناخ الداعم للاستثمار والذي يمثل عامل جذب للشركات العالمية وزيادة أنشطتها، مؤكداً أن تنمية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية تعود على الجانبين بالمنفعة المشتركة.

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