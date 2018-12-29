لجنة مشتركة لتسهيل التعامل بين اتحاد الصناعات ومصلحة الضرائب

القاهرة – مصراوي:

قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إن لجنة مشتركة بين المصلحة واتحاد الصناعات المصرية تبحث كافة المشاكل التطبيقية المتعلقة بضرائب الدخل والدمغة والضريبة على القيمة المضافة أولا بأول.

وأضاف حسين، في بيان اليوم السبت، أن هذه اللجنة المشتركة، تعمل لتسوية أية مشكلات ضريبية ذلك دعما للنشاط الاقتصادي في مختلف قطاعات الأعمال والإنتاج، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها للوصول إلى حلول عملية لتسويتها بسرعة‏.

وأشار رئيس المصلحة إلى أن اللجنة تضم رؤساء قطاعات الشئون التنفيذية والبحوث الضريبية والفحص والتحصيل وضرائب الشركات المساهمة واللجان الداخلية والدمغة وضرائب المهن الحرة‏،‏ وفي اتحاد الصناعات رؤساء الغرف الصناعية التابعة للاتحاد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد إضافة إلي رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد‏.‏

وقال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن الاتحاد يبذل كل الجهد في سبيل تقديم المساعدة وفتح آفاق للتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.

وأشار إلى أن اتحاد الصناعات يعد هو الممثل الوحيد للقطاع الصناعي ممثلا في لجنة الضرائب والجمارك والمشكلة من رؤساء الغرف، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات وقيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

وأوضح أن الاتحاد يساعد مصلحة الضرائب في تحصيل مستحقاتها الضريبية لدى الشركات وذلك من خلال نشر الوعى الضريبي وبيان أهمية الضرائب بالنسبة للدولة باعتبارها الركيزة الأساسية في موازنة الخزانة العامة للدولة.

وقال البهي، إن اتحاد الصناعات يدرس المشكلات التطبيقية لقوانين كل من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والضريبة الجمركية والضريبة العقارية مثل الاتفاق الخاص بالمحاسبة على الضريبة العقارية للمنشآت الصناعية للأراضي المشغولة وغير المشغولة التابعة لتلك المصانع .

كما قدم اتحاد الصناعات العديد من المقترحات بخصوص آلية دمج الاقتصاد الغير الرسمي ، وآلية محاسبة المنشآت الصغيرة ، بحسب البيان.