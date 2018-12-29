بنك مصر يخفض الفائدة على حساب التوفير للمرة الرابعة هذا العام

كتبت- منال المصري:

قال مسؤول خدمة العملاء ببنك مصر، إن البنك قرر خفض الفائدة 0.25% على جميع شرائح حساب التوفير العادي المقسمة إلى 5 شرائح وذلك بداية من الشهر الجاري.

وبهذا يكون البنك قد خفض الفائدة على حساب التوفير 4 مرات على مدار العام الجاري، وكان أول مرتين عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة مرتين في فبراير ومارس الماضين، والمرة الثالثة بعد منتصف العام الجاري أما المرة الرابعة مطلع الشهر الجاري.

وتتباين نسبة الفائدة على حساب التوفير المقسمة إلى 5 شرائح حسب قيمة الحساب بكل شريحة ، كما أن العائد يختلف داخل كل شريحة بحسب دورية الصرف.

وتراجعت الفائدة على الشريحة الأولى التي تبدأ من أول 1500 جنيه حتى 5 آلاف جنيه، إلى 8.5% مقابل 8.75% تصرف شهريًا، كما تراجعت الفائدة إلى 8.75% مقابل 9% تصرف كل ثلاثة أشهر، و8.875% مقابل 9.125% يصرف العائد كل 6 أشهر، و9% مقابل 9.25% يصرف العائد كل سنة.

وانخفضت الفائدة على الشريحة الثانية التي تبدأ من أول 5 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه، إلى 9% مقابل 9.25% يصرف العائد شهريًا، وتراجعت الفائدة إلى 9.25% مقابل 9.5% يصرف العائد كل ثلاثة أشهر و9.375% مقابل 9.625% يصرف العائد كل نصف سنة، و9.5% مقابل 9.75% يصرف العائد كل سنة.

وهبطت الفائدة على الشريحة الثالثة التي تبدأ من 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه إلى 9.5% مقابل 9.75% للعائد الشهري، وبلغت 9.75% مقابل 10% للعائد الربع سنوي، و9.875% مقابل 10.125% للعائد نصف السنوي و10% مقابل 10.25% للعائد السنوي.

وتراجعت الفائدة على الشريحة الرابعة التي تبدأ من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، إلى 10% مقابل 10.25% يصرف العائد شهريا، و10.25% مقابل 10.5% للعائد الربع سنوي، و10.375% مقابل 10.625% لعائد يصرف كل نصف سنة، و10.5% مقابل 10.75% لعائد يصرف سنويًا.

وهبطت الفائدة على الشريحة الخامسة من فوق 500 ألف جنيه إلى 10.5% مقابل 10.75% يصرف العائد شهريا، وبلغت 10.75% مقابل 11% يصرف العائد كل 3 أشهر، و10.875% مقابل 11.125% للعائد نصف سنوي و11% مقابل 11.25% للعائد الذي يصرف سنويا.

وكان البنك قد رفع الحد الأدنى لفتح حساب التوفير من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، خلال العام الجاري، مع عدم احتساب أي فائدة على الرصيد الذي يقل عن 1500 جنيه.

وكان بنك مصر، قرر في مطلع شهر أكتوبر الماضي، ربط العائد على حساب التوفير العادي، برصيد الحساب، عبر تقسيمه إلى شرائح، بعد أن كان شريحة واحدة، وذلك لأول مرة في تاريخ البنك، بحسب ما قالته مصادر في البنك لمصراوي في وقت سابق.

ويرتفع العائد على الحساب كلما كان في الشرائح الأعلى، ولا يحتسب البنك أي فوائد على الحساب الذي يقل رصيده عن 1500 جنيه.