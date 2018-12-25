البترول: 61 كشفًا بتروليًا وغازيًا جديدًا خلال 2018

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول إنها حققت 61 كشفا بترولياً وغازياً جديداً، خلال 2018 بواقع 43 كشفاً للزيت الخام و18 كشفاً للغاز لتسهم في زيادة إنتاج وإحتياطيات مصر من الثروة البترولية.

و سجل متوسط إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات حالياً حوالي 660 ألف برميل يومياً، حيث تم وضع 36 بئراً استكشافية جديدة منتجة للزيت الخام على خريطة الإنتاج بمتوسط مبدئي 27 ألف برميل زيت خام يومياً بالإضافة إلى 175 بئراً تنموية بمتوسط مبدئي 113 الف برميل يومياً.

وقال بيان للوزارة اليوم الثلاثاء إنها نجحت في تعويض التناقص الطبيعى للإنتاج من الحقول القديمة نتيجة انخفاض ضغوط الخزانات حيث ساهم برنامج تحسين أداء أنشطة الإنتاج في مشروع التطوير والتحديث للقطاع في تعويض هذا التناقص بما يقرب من 100 ألف برميل زيت خام.

وحقتت الوزارة عددا من الاكتشافات البترولية والغازية في منطقة الصحراء الغربية من أهمها الاكتشافات الثلاثة التي تحققت في منطقة واحدة وهي منطقة حوض فاغور التي تعمل بها شركة إينى الإيطالية بالصحراء الغربية منها كشفين بتروليين وكشف للغاز الطبيعي.

ونجحت الوزارة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في البحث عن البترول والغاز إلى رقم غير مسبوق وهو 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالي في يونيه 2018 وهو أقل مستوى منذ عام 2010.