"كل يوم في الشتاء".. مصريون يواجهون برودة الطقس بالعدس مع زيادة الأسعار

كتبت- دينا خالد:

مع بداية فصل الشتاء، تلجأ كثير من ربات البيوت إلى وجبة العدس التي تمنح الجسم الدفء وتخفف عليه برودة الشتاء، ولكن أكثر ما يميزها هي كونها وجبة اقتصادية، فعلى الرغم من ارتفاع أسعارها إلا أنها تظل وجبة اقتصادية في نظر العديد من الأسر المصرية.

تقول ريناد ثابت، ربة منزل، إن سعر كيلو العدس السائب وصل إلى 24 جنيهًا، في آخر مرة اشترته منذ أسبوع، "بشتري الكيلو على بعضه لكن لما بعمله بعاير المقدار بالكوباية.. الكيلو تقريبا 5 كوبيات يعني بيعملي خمس وجبات".

وبحسب ريناد، فهي تفضل شراء العدس السائب أكثر من المعبأ والمغلف الجاهز، حيث أن سعر الكيس الجاهز زنة 500 جرام يصل إلى 19 جنيهًا، "فالسائب أوفر المهم يكون من عند علاف كويس".

تتكلف ريناد نحو 15 جنيهًا لعمل وجبة العدس، لإضافة بعض المكونات كالبصل والثوم والجزر والطماطم ومكعبات المرقة، فضلا عن الشعرية، بحسب ما قالته لمصراوي.

وترى ريناد أن وجبة العدس من الوجبات الاقتصادية والمفيدة، لذلك فهي تستغل فصل الشتاء لعمله مرة أو مرتين كل أسبوع.

وذكرت شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، في بيان، اليوم الاثنين، أن أسعار العدس شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، نتيجة زيادة المعروض، حيث تراوح سعر الكيلو بين 10.5 و12 جنيهًا في سوق الجملة.

"العدس دا بعمله يوميا في الشتاء"، هكذا بدأت منى محمد، ربة منزل حديثها عن العدس، حيث أنها ترى فيه وجبة رئيسية، أو جانبية كـ"شوربة" تشعرها هي وأولادها بالدفء.

تحتاج منى لعمل الشوربة نحو كوب واحد فقط أو أقل قليلا من العدس، لكمية تكفي أسرة مكونة من 4 أفراد، بينما تحتاج نحو ربع كيلو لعمله كوجبة رئيسية بالشعرية، حيث أن كمية قليلة منه كافية، بحسبها.

"أنا ساعات بعمل العدس بالثمن وبالنص ثمن كيلو، لأن لسه فيه إضافات زي الجزر والبصل والطماطم، وخصوصا بعد ما غلى وأنا بزود الخضار في الطبخة علشان يدي كمية أكبر"، بحسب ما قالته منى.

أما سميرة إبراهيم، ربة منزل، تقول إن تكلفة وجبة العدس لأسرة 6 أفراد تبلغ نحو 25 جنيها لشراء نصف كيلو من العدس، ومعه ربع كيلو شعرية، وبصلتين، و3 حبات من الطماطم، وجزر، ومكعب مرقة.

وترى سميرة أن وجبة العدس لم تعد رخيصة كالسابق، ولكنها وجبة شتوية وسعرها مقبول كوجبة غداء رئيسية بمفردها، مقارنة بالوجبات الأخرى التي تحتاج إلى كماليات لها.

وتضيف سميرة، أن أكثر ما يمكنها أن تضيفه مع وجبة العدس هي بعض شرائح الطماطم المخللة أو الباذنجان المخلل.