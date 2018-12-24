أسعار الذهب بمصر تواصل الزيادة.. والجرام يرتفع 19 جنيها في ديسمبر

كتب - مصطفى عيد:

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث زاد سعر الجرام جنيهين مقارنة بمستواه أمس الأحد، وذلك تأثرا بارتفاع الأسعار العالمية، لتصل مكاسب الجرام في مصر خلال ديسمبر الجاري إلى 19 جنيها.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب ارتفع إلى 631 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 629 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 541 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 721 جنيها، ووصل الجنيه الذهب إلى 5048 جنيها.

وعالميا، ارتفع الذهب اليوم الاثنين ليقبع قرب أعلى مستوى في ستة أشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي، مع استمرار قلق المستثمرين إزاء الضبابية السياسية في الولايات المتحدة، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.6% إلى 1263.11 دولار للأوقية بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له منذ أوائل يوليو عند 1266.40 دولار يوم الخميس الماضي.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 1266.4 دولار للأوقية، بحسب الوكالة.