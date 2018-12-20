10.5 مليار جنيه حجم التمويلات ببنك ناصر الاجتماعي

القاهرة - مصراوي:

قال شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، في بيان اليوم الخميس، إن حجم التمويلات التي قدمها البنك، وصل حتى الآن إلى 10 مليارات و547 مليون جنيه.

وأضاف فاروق أن هذه المبالغ تشمل تمويلات إسكان لفئة محدودي الدخل، ومنح تمويلات استثمارية، وتمويل عمليات شراء وسائل النقل للمواطنين.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وورئيسة مجلس إدارة البنك، إنه تم التوسع في المشروعات الاقتصادية القائمة على البعد الاجتماعي مثل مشروع مستورة الممول من صندوق تحيا مصر، حيث تم تنفيذ أكثر من 15 ألف مشروع في كافة المحافظات بقيمة 250 مليون جنيه.

وقال شريف فاروق، إن حصيلة البنك من شهادة "رد الجميل" التي طرحها لكبار السن أكثر من 70 سنة بعائد 17% لمدة سنة، بلغت 47 مليونا و290 ألف جنيه.

وأضاف فاروق أن المبالغ المصروفة من البنك في التكافل الاجتماعي وصلت إلى 800 مليون جنيه استفاد منها 1.8 مليون مستفيد، وتنوعت أبواب الصرف فبلغ حجم المنصرف على الإعانات والمساعدات النقدية والعينية للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية مبلغ 41.2 مليون جنيه، وقروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد بمبلغ 260 مليون جنيه لعدد 37 ألف مستفيد.

كما تضمنت هذه المبالغ 46 مليون جنيه من مصارف الزكاة لعدد 1.7 مليون مستحق، وتقديم قروض للمتعافين من الإدمان بقيمة مليون و80 ألف جنيه، وفقا لشريف فاروق.

وأشار فاروق إلى أن البنك بدأ تمويل برنامج لتوصيل الغاز للمنازل على مستوى الجمهورية، للأسر الأكثر احتياجا، من خلال ضخ تمويلات بقيمة 275 ألف جنيه.

وذكر أنه تم صرف النفقة عبر المحمول لعدد 15 ألف و500 مستفيدة، حيث يتم الصرف من خلال فروع ومنافذ كافة شركات المحمول المنتشرة جغرافيا على مستوى الجمهورية والبالغ عددها ما يزيد عن 5000 منفذ.

وقال فاروق إن البنك قام أيضا بدعم تأثيث وتجهيز وحدات سكنية للفئات الأولى بالرعاية بمنطقة "أهالينا" لعدد 1096 وحدة بمبلغ 11 مليون و442 ألف جنيه، ولمنطقة الأسمرات - المحروسة، وروضة السيدة زينب بمبلغ 20 مليون جنيه، كما تم تمويل مشروع البيت الريفي بمنطقة كلابشة بأسوان بقيمة 30 ألف جنيه للوحدة الواحدة بدون عائد.

وأضاف أنه تم كذلك الموافقة على تأسيس صندوق استثمار خيري لخدمة كافة الأغراض التي تهدف إلى تنمية وخدمة المجتمع وعلى رأسها حماية ذوي الإعاقة برأسمال قدره 50مليون جنيه، على أن يساهم البنك فيه بمبلغ 30 مليون جنيه.