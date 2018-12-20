البورصة تواصل التراجع مع بداية تعاملات الخميس

كتب - مصطفى عيد:

شهدت البورصة تراجعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الخميس، استمرارا لانخفاضها خلال تعاملات أمس الأربعاء.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.35% مع بداية التعاملات إلى مستوى 13033 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.11%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.15%.

كانت البورصة أنهت تعاملات أمس على هبوط بنسبة 0.3% عند مستوى 13078 نقطة.