أكثر الكلمات إنتشاراً

مارتن لاسارتي تطوير الأهرامات محافظ القاهرة الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

البورصة تواصل التراجع مع بداية تعاملات الخميس

10:22 ص الخميس 20 ديسمبر 2018
البورصة تواصل التراجع مع بداية تعاملات الخميس

البورصة

كتب - مصطفى عيد:

شهدت البورصة تراجعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الخميس، استمرارا لانخفاضها خلال تعاملات أمس الأربعاء.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.35% مع بداية التعاملات إلى مستوى 13033 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.11%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.15%.

كانت البورصة أنهت تعاملات أمس على هبوط بنسبة 0.3% عند مستوى 13078 نقطة.

 

البورصة مؤشر البورصة الأسهم

الخبر التالى:

الدولار يواصل استقراره في 10 بنوك أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان