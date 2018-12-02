الدولار ينخفض بـ "كريدي أجريكول" ويستقر في 9 بنوك مع نهاية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول مصر مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.89 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.