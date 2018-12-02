أكثر الكلمات إنتشاراً

الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا رانيا يوسف جمال خاشقجي الطقس محمد صلاح

الدولار ينخفض بـ "كريدي أجريكول" ويستقر في 9 بنوك مع نهاية التعاملات

06:41 م الأحد 02 ديسمبر 2018
الدولار ينخفض بـ "كريدي أجريكول" ويستقر في 9 بنوك مع نهاية التعاملات

أرشيفية

كتب - مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول مصر مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.89 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

سعر الصرف بنك كريدي أجريكول الدولار

الخبر التالى:

"الاقتصاد الرقمي" تبحث خلال أيام رفع الدولار الجمركي على الحاسبات الآلية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان