ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

10:21 ص 20/01/2026

أسعار الحديد والأسمنت

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20-1-2026، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35988.84 جنيه، بزيادة 664.62 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37099.54 جنيه، بزيادة 39.24 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3962.5 جنيه، بتراجع 19.58 جنيه.

