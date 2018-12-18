أسعار الذهب في مصر تستأنف الصعود خلال التعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنحو جنيهين اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستويات الأمس، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 624 جنيهًا، مقابل 622 جنيها بالأمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 536 جنيهًا، وعيار 24 إلى 712 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4992 جنيهًا.

وأرجع نجيب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، إلى أنه ارتفع نحو 10 دولارات مسجلًا نحو 1248 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له في أسبوع.

وعالميا، استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعدما لامست أعلى مستوى في أسبوع قبيل اجتماع مهم للبنك المركزي الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 1245.56 دولار للأوقية، بعدما لامست الأسعار أعلى مستوى لها منذ 11 ديسمبر عند 1249 دولارا في وقت سابق من الجلسة.