خاص- أول تعليق من شركة جونسون مصر عن أزمة "بودرة الأطفال"

كتبت- دينا خالد:

قالت هبة المهدي، المدير العام لشركة "جونسون آند جونسون" في مصر وعضو مجلس إدارة الشركة في الشرق الأوسط، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن منتج بودرة الأطفال الذي تنتجه الشركة وتبيعه في مصر آمن وليس به أي أضرار صحية.

وكانت وكالة رويترز، قالت في تقرير لها الأسبوع الماضي إن شركة "جونسون آند جونسون" العالمية كانت تعلم منذ عقود بوجود مادة الأسبستوس أو الحرير الصخري في بودرة الأطفال الخاصة بها، وهي مادة محظور استخدامها من منظمة الصحة العالمية والسلطات الأخرى. كما تحظر المنظمة التعرض لهذه المادة حتى لوكانت في مستوياته الآمنة.

وهوى سهم الشركة بالبورصة بأكثر من 9% بعد أن نشر تقرير رويترز، إلا أن الشركة الأمريكية أنكرت معرفتها بوجود هذه المادة في منتج بودرة الأطفال.

وقالت مديرة شركة "جونسون آند جونسون" في مصر إن الشركة تعرضت لمثل هذه "الشائعات" منذ عامين، وقدمت جميع الوثائق والأوراق لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في مصر، التي تثبت أن بودرة الأطفال آمنة بالكامل، وليس لها أي أضرار.

وأضافت المهدي أن الشركة لم تتلق أي شكاوى من المواطنين المصريين نتيجة استخدام البودرة.

وبحسب المدير العام للشركة فإن بودرة الأطفال تدخل مصر بشكل طبيعي وموجودة بالأسواق، لأـنها مسجلة في وزارة الصحة وحاصلة على موافقة الوزارة.

وبحسب تحقيق مطول لوكالة رويترز فإن الشركة سوقت منتجات، بين أوائل سبعينات القرن الماضي وبداية الألفينات، تعتمد على "التلك"، وكانت تحتوي في بعض الأحيان على مادة الأسبستوس التي تتسبّب في الإصابة بعدد من الأورام، منها سرطان الرئة والحنجرة والمبيض.

ويعد "التلك المعدني" المستخدم في البودرة خليطًا تدخل فيه مادة الأسبستوس المسرطنة، لذا حذرت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان من استخدام النساء لبودرة التلك، خاصة في المناطق الحساسة، حيث من الممكن أن يزيد خطر الإصابة بالسرطان، بحسب رويترز، لكن الشركة أنكرت كا ما جاء في التقرير واعتبرتها إدعاءات غير حقيقية.