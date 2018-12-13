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    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات آخر الأسبوع

    05:35 م الخميس 13 ديسمبر 2018
    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات آخر الأسبوع

    ارشيفية

    القاهرة - مصراوي:

    ارتفع سعر الدولار قرشًا واحدًا في بنك كريدي أجريكول مع نهاية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

    وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.

    واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

    وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    واستقر سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    كما استقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.89 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

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