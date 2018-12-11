البورصة تواصل صعودها لليوم الثاني.. والمؤشر الرئيسي يرتفع 1.5% اليوم

القاهرة – مصراوي:

واصلت البورصة تعافيها لليوم الثاني على التوالي، وأغلقت على ارتفاع لمؤشراتها بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.5% إلى مستوى 12664 نقطة، بدعم من مشتريات محلية وأجنبية.

كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.2%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.2%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين اليوم صافي شراء بقيمة 50.9 مليون جنيه، والأجانب صافي شراء بقيمة 12.6 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 63.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي ارتفع بنسبة 2.77% إلى مستوى 12476 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الاثنين، في صعود ارتدادي بعد التراجع الكبير الذي شهدته البورصة على مدار الأيام السابقة.