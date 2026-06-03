أثار استمرار حذف عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة من منظومة الدعم التمويني تساؤلات بشأن إمكانية تحرك مجلس النواب لمناقشة الأزمة، خاصة مع تزايد الشكاوى من استبعاد مستحقين للدعم خلال عمليات تحديث قواعد البيانات التي تجريها وزارة التموين بشكل دوري.

التموين تواصل مراجعة مستحقي الدعم

كشفت مصادر مطلعة لمصراوي أن وزارة التموين أوقفت خلال شهر يونيو 2026، صرف الخبز والسلع التموينية لعدد من البطاقات التموينية، في إطار تطبيق محددات استحقاق الدعم التي يتم تحديثها بصورة شهرية، وفقًا لمصادر مطلعة.

وأوضحت "المصادر" أن أسباب الإيقاف شملت امتلاك حصص تجارية في شركات، أو سيارات فارهة حديثة، أو سيارات مستوردة من الخارج، إلى جانب امتلاك وحدات سكنية داخل تجمعات سكنية فاخرة، أو وجود محاضر ممارسة كهرباء، أو صرف معاشات دون وجه حق، فضلًا عن تجاوز الحدود المقررة للحيازات الزراعية.

تساؤلات حول موقف ذوي الإعاقة

برزت تساؤلات مع استمرار عمليات تنقية البطاقات التموينية، بشأن مصير الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمتلكون سيارات مجهزة حصلوا عليها وفقًا للتيسيرات الممنوحة لهم، وما إذا كان البرلمان يعتزم التدخل لبحث تأثير ذلك على استحقاقهم للدعم التمويني.

وأكدت النائبة فاطمة عمر أبو عيش، عضو مجلس النواب، في هذا السياق، أن الملف غير مطروح حاليًا على أجندة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب.

أولوية لملف المجالس الطبية وكروت الخدمات

أوضحت "أبو عيش" لمصراوي، أن اللجنة تنشغل خلال الفترة الحالية بملفات تراها أكثر إلحاحًا، وفي مقدمتها المشكلات المرتبطة بالمجالس الطبية، إلى جانب أزمة حذف بعض الأشخاص ذوي الإعاقة من كارت الخدمات المتكاملة دون أسباب واضحة.

وأضافت أن هذه القضية تمثل تحديًا أكبر بالنسبة للجنة خلال المرحلة الراهنة، إلى جانب متابعة ملف سيارات ذوي الإعاقة وما يرتبط به من إجراءات ومشكلات تواجه المستفيدين.

لا مناقشات مرتقبة قبل انتهاء دور الانعقاد

أشارت فاطمة أبو عيش إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم 16 يونيو الجاري، مؤكدة أنه لا توجد نية لفتح ملف حذف ذوي الإعاقة من بطاقات التموين خلال الفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالي، خاصة مع قرب انتهائه.

وأضافت أن اللجنة تعتزم طرح القضية خلال دور الانعقاد المقبل، في ضوء استمرار الشكاوى الواردة من المواطنين المتضررين.

أزمة مستمرة وليست جديدة



لفتت عضو مجلس النواب إلى أن المشكلة ليست جديدة، مؤكدة أن حذف بعض الأشخاص ذوي الإعاقة من البطاقات التموينية مستمر منذ فترة طويلة، إلا أن عمليات التحديث الشهرية للمنظومة تؤدي إلى استبعاد أعداد جديدة بشكل متواصل.

وأكدت أن الأزمة الأكبر تتمثل في وجود حالات يتم حذفها رغم عدم امتلاك أصحابها سيارات ذوي إعاقة بالفعل، موضحة أن بعض المواطنين سبق لهم بيع خطابات أو موافقات الحصول على السيارات، ومع ذلك لا يزالون يتعرضون للاستبعاد من منظومة الدعم رغم استحقاقهم له.

إمكانية استعادة الدعم



تتيح وزارة التموين للمواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم تسوية أوضاعهم مع الجهات المرتبطة بسبب الاستبعاد، إذ يتم تحديث البيانات بصورة تلقائية عقب إزالة سبب عدم الاستحقاق أو تصحيح البيانات المسجلة، بما يسمح بإعادة إدراج المستحقين للدعم وفقًا للضوابط المعمول بها.





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