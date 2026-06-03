إعلان

النيابة العامة تجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا 3

كتب : أحمد أبو النجا

09:00 م 03/06/2026

النيابة العامة تجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل الم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل المنيا (٣)".

وتفقد أعضاء النيابة عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم.

تقييم أوضاع النزلاء

كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، واطَّلع على دفتر الشكاوى، واستمع إلى بعض النزلاء الذين سبق لهم تقديم شكاوى، وتم توجيه إدارة المركز إلى تلافيها.

وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين صيدلية المركز، ومناطق التريُّض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات.

استيفاء الاشتراطات الصحية

وفي ختام الزيارة، تحقق الفريق من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية.

وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون الحقوق والحريات وحمايتها، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.

اقرأ أيضا:

حبس أحمد الحداد زوج الفنانة هاجر أحمد في واقعة مشاجرة صبري نخنوخ.. ما القصة؟

"4 قرارات و4 اتهامات".. تفاصيل قرارات النيابة في واقعة مشاجرة صبري نخنوخ بالتجمع

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائب العام النيابة العامة مركز إصلاح وتأهيل المنيا 3

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"الساعة الذكية".. تفاصيل 120 دقيقة ساوم فيها مسؤول بالقليوبية ولية أمر
أخبار المحافظات

"الساعة الذكية".. تفاصيل 120 دقيقة ساوم فيها مسؤول بالقليوبية ولية أمر
تفاصيل جديدة بشأن أزمة أرض نادي الزمالك في ميت عقبة | خاص
أخبار مصر

تفاصيل جديدة بشأن أزمة أرض نادي الزمالك في ميت عقبة | خاص
بكلمات مؤثرة.. محمد محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى ميلاد والده الراحل
زووم

بكلمات مؤثرة.. محمد محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى ميلاد والده الراحل
أول تعليق من جامعة عين شمس حول انتحال شخص صفة طبية وأكاديمية بها
جامعات ومعاهد

أول تعليق من جامعة عين شمس حول انتحال شخص صفة طبية وأكاديمية بها
بعد افتتاح محمد رجب كافية في جدة.. نجوم اقتحموا عالم البزنس
زووم

بعد افتتاح محمد رجب كافية في جدة.. نجوم اقتحموا عالم البزنس

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان