قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين محبّي، إن تدمير صالة ركاب مطار الكويت كان ناتجاً عن خطأ في منظومات باتريوت الأمريكية.

وأكد محبي في بيان اليوم الأربعاء، أن التحقيقات التي أجريتها إيران بشأن إصابة صالة ركاب مطار الكويت تبين أن القوات الجوفضائية للحرس الثوري لم تطلق أي صاروخ نحو هذا الهدف.

وأوضح الحرس الثوري، إن تدمير صالة ركاب مطار الكويت كان ناتجاً عن خطأ في منظومات "باتريوت" الأمريكية، والتي سقطت على هذه الصالة بعد فشلها في اعتراض الصواريخ الإيرانية.