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إيران: لم نستهدف مطار الكويت.. وما حدث خطأ أمريكي

كتب : وكالات

09:37 م 03/06/2026 تعديل في 09:41 م

المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محب

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قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين محبّي، إن تدمير صالة ركاب مطار الكويت كان ناتجاً عن خطأ في منظومات باتريوت الأمريكية.

وأكد محبي في بيان اليوم الأربعاء، أن التحقيقات التي أجريتها إيران بشأن إصابة صالة ركاب مطار الكويت تبين أن القوات الجوفضائية للحرس الثوري لم تطلق أي صاروخ نحو هذا الهدف.

وأوضح الحرس الثوري، إن تدمير صالة ركاب مطار الكويت كان ناتجاً عن خطأ في منظومات "باتريوت" الأمريكية، والتي سقطت على هذه الصالة بعد فشلها في اعتراض الصواريخ الإيرانية.

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