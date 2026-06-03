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ضبط 4 سيارات نقل بعد استعراضات خطرة وتعطيل الحركة المرورية بالبحيرة

كتب : فاطمة عادل

09:15 م 03/06/2026

ضبط 4 سيارات نقل

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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائدي سيارات "نقل" بأداء حركات استعراضية وإعاقة الحركة المرورية أثناء سيرهم بطريق " الإسكندرية الزراعي" بنطاق محافظة البحيرة.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارات الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها 4 سيارات "سارية التراخيص"، كما تم ضبط قائديها وهم 4 سائقين مقيمون بنطاق محافظتي البحيرة والغربية.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدين أن ما قاموا به جاء احتفالاً بزفاف كريمة أحد أصدقائهم.

وتم التحفظ على السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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