قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد جداً، مشيرًا إلى أنه "إذا وقعت إيران الوثيقة، وهو أمر بات قريباً جداً، فسيكون ذلك إنجازاً مهما".

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مساء اليوم الأربعاء، أن وقف إطلاق النار في لبنان يختلف عن وقف إطلاق النار في أماكن أخرى من العالم.

وأكد ترامب، أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية، وقد يحدث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرًا إلى أن القيادة الإيرانية تغيرت ثلاث مرات.

وأشار ترامب إلى أنه إذا كان يمكن للولايات المتحدة الحصول على اتفاق مكتوب فسيكون أفضل، مؤكدًا أنه إذا وقعت إيران على الاتفاق فإنها ستوافق على عدم حصولها على قنبلة نووية.

وتابع ترامب: "نحن قريبون من التوقيع على ورقة الاتفاق، وضربنا إيران وهي ردت".

ولفت ترامب، أنه يمكن للولايات المتحدة الاستمرار في الحرب لأسبوعين أو ثلاثة إضافية والقضاء على الجميع، لكنها تفضل عدم القيام بذلك.

وذكر ترامب "أن إيران وافقت على حصولنا على الغبار النووي، وسحقنا المنشآت والمواد النووية مدفونة تحت الأرض".

ترامب: تحدثنا إلى حزب الله للمرة الأولى على الإطلاق

وقال ترامب: "تحدثنا إلى حزب الله للمرة الأولى على الإطلاق، وهم وافقوا على عدم إطلاق النار على إسرائيل"، لافتًأ إلى أن إيران أطلقت الصواريخ على خمس دول في المنطقة إضافة إلى إسرائيل.

وأكد أن الاتفاق الحالي إذا تم مع إيران سيكون نقيضاً للاتفاق السابق الذي وقعه أوباما.

وأوضح ترامب أنه يريد، فصل ملف إعادة فتح مضيق هرمز والأعمال العدائية والتطورات الجارية في لبنان، مؤكدا أن أمريكا ستحصل على مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب بموجب الاتفاق.