لدواعٍ أمنية.. قرار عاجل من وزير الداخلية بحرمان سورية من الجنسية المصرية | مستند

كتب : علاء عمران

11:46 ص 02/06/2026 تعديل في 11:46 ص

اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار رقم 662 لسنة 2026 بشأن الجنسية المصرية، بحرمان مواطنة سورية الجنسية من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها.

حرمان مواطنة سورية من اكتساب الجنسية المصرية

ونص القرار على حرمان السيدة "مي جميل الزهر" (سورية الجنسية - من مواليد 18 أبريل 1978)، من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها، وذلك وفقًا لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.


وجاء القرار الأمني بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون المنظم للجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بشأن تفويض بعض الاختصاصات.


واختتم القرار بنصه على النشر في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، على أن يتم العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره والموافق 21 أبريل 2026.

وزارة الداخلية الجنسية المصرية سوريا

