مقتل عنصرين شديدي الخطورة وضبط 2 طن مخدرات بـ146 مليون جنيه في 4 محافظات | صور

كتب : علاء عمران

02:42 م 01/06/2026
    ضبط مخدرات وأسلحة بـ146 مليون جنيه
    ضبط مخدرات وأسلحة بـ146 مليون جنيه

واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وتمكنت من ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة، تقدر قيمتها المالية بنحو 146 مليون جنيه.

معلومات وتحريات دقيقة

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بنطاق عدد من المحافظات، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

مصرع عنصرين شديدي الخطورة

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد في قضايا اتجار بالمخدرات وسرقة بالإكراه وسلاح ناري ومقاومة سلطات وإتلاف عمدي، وذلك بنطاق محافظتي قنا وأسوان، كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر الإجرامية.

ضبط مخدرات وأسلحة بـ146 مليون جنيه

وأسفرت الحملات عن ضبط قرابة طنين من المواد المخدرة المتنوعة، شملت القات والحشيش والهيدرو والشابو والهيروين والبانجو والكوكايين والإستروكس، إلى جانب كمية من الأقراص المخدرة.
كما ضُبط بحوزة المتهمين 70 قطعة سلاح ناري، بينها رشاشان، و23 بندقية آلية، و21 بندقية خرطوش، و22 فرد خرطوش، وطبنجتان. تقدر قيمتها المالية بنحو 146 مليون جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع.

