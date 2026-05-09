الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة في البرلس.. خلاف على اللهو بجوار قطعة أرض

كتب : علاء عمران

01:07 م 09/05/2026

مديرية أمن كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام 3 آخرين بالتعدي على شقيقه باستخدام سلاح أبيض وإصابته.

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بكفر الشيخ

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 28 أبريل الماضي، تلقى مركز شرطة البرلس بلاغا بوقوع مشاجرة بين طرف أول، شقيق القائم على النشر، والذي أصيب بجروح وكدمات متفرقة، وطرف ثان يضم 3 أشخاص، أصيب أحدهم بجرح قطعي بالرأس وكدمة، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

تحريات الأمن تكشف سبب مشاجرة البرلس

وكشفت التحريات أن سبب المشاجرة يعود إلى خلاف نشب بسبب قيام الطرف الثاني باللهو بجوار قطعة أرض خاصة بالطرف الأول، ما تطور إلى مشادة ثم تعدٍ متبادل باستخدام سلاح أبيض، وأسفر عن الإصابات المشار إليها.

ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أفراد الطرف الثاني في حينه، وعُثر بحوزتهم على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلافات ذاتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

البرلس خلافات جيرة النيابة العامة كفر الشيخ

