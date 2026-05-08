لم يكن أحد داخل مدرسة "هابي لاند للغات" يتوقع أن يتحول مقطع فيديو ظل حبيس الأدراج منذ سبتمبر 2024 إلى مفتاح قضية هزت الرأي العام خلال ساعات، وكشفت عن اتهامات خطيرة بالتستر على وقائع هتك عرض أطفال داخل المدرسة.

ففي الوقت الذي ظلت فيه أسر الأطفال تبحث عن الحقيقة، كانت تسجيلات كاميرات المراقبة تحمل تفاصيل صادمة، بينما التزم عدد من المسؤولين داخل المدرسة الصمت، خوفًا على مناصبهم ووظائفهم، بحسب ما كشفت عنه التحقيقات.

وخلال أقل من 72 ساعة، تحركت نيابة شمال الجيزة الكلية لكشف خيوط القضية، بعدما فجّر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة، لتبدأ واحدة من أسرع وأخطر التحقيقات في وقائع الاعتداء على الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.

التحقيقات التي أشرف عليها المستشار أمير فتحي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، لم تتوقف عند المتهم الرئيسي فقط، بل امتدت إلى مسؤولين داخل المدرسة، بعدما كشفت الأدلة أنهم كانوا على علم بالواقعة منذ شهور، وشاهدوا الفيديو المتداول، لكنهم لم يبلغوا الجهات المختصة.

واقعة التعدي على الأطفال داخل مدرسة مشتيل

وقررت النيابة إحالة المالك الأساسي للمدرسة "ص.ف"، ومديرة المدرسة، ووكيلة المدرسة، ومسؤولة العلاقات العامة إلى محكمة الجنح، لاتهامهم بإخفاء أدلة الجريمة وعدم الإفصاح عن الواقعة.

وكشفت مذكرة الإحالة، التي أعدها المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، أن الموظفات المتهمات أقررن خلال التحقيقات بمشاهدتهن الفيديو منذ شهر سبتمبر 2024، إلا أنهن التزمن الصمت بعد تحذيرات من مالك المدرسة، وخشية فقدان وظائفهن.

وخلال التحقيقات، أمرت النيابة بعرض المتهم الرئيسي "أ.ف" على خبراء الأدلة الجنائية بمصلحة الأمن العام، لإجراء فحص فني لمقطع الفيديو، بعد تداول مزاعم حول التلاعب به باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأجرى قسم التصوير الجنائي قياسات بيومترية دقيقة لملامح وجه المتهم، ومقارنتها بالشخص الظاهر في الفيديو، قبل أن يحسم تقرير الأدلة الجنائية الجدل، مؤكدًا أن الفيديو "سليم تمامًا" ولم يتعرض لأي تعديل أو تركيب أو استخدام لتقنيات الذكاء الاصطناعي AI، كما أثبت أن المتهم الظاهر بالمقطع هو نفسه مالك المدرسة المحال للمحاكمة.

فريق تحقيق نيابة حوادث شمال الجيزة، الذي ضم وكلاء النيابة أبوالفضل الضبع، وعمرو العمدة، وأحمد علاء، وأحمد سعيد، وأدهم الأدهم، واصل التحقيقات المكثفة على مدار 72 ساعة متواصلة، انتهت بإحالة المتهم الرئيسي محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة هتك عرض عدد من الأطفال داخل المدرسة.

كما قرر فريق التحقيق نسخ صورة من ملف القضية، وإحالة باقي المتهمين إلى محكمة الجنح بتهمة إخفاء أدلة الجريمة والتستر عليها.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بتعرض عدد من الأطفال لوقائع هتك عرض داخل مدرسة خاصة بمنطقة بشتيل التابعة لدائرة قسم أوسيم بمحافظة الجيزة.

وعلى الفور، باشرت النيابة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم وعدد من الشهود، كما استجوبت القائمين على إدارة المدرسة، وتحفظت على كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل الخاصة بها، وقامت بتفريغ محتواها بالكامل، إلى جانب إجراء معاينة لمكان الواقعة.

كما استمعت النيابة إلى ممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأمرت باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وكشفت التحقيقات أن الفيديو المتداول تم تصويره داخل المدرسة خلال شهر سبتمبر 2024، وأن المتهم الرئيسي أحد ملاك المدرسة، وهو ما أكدته تحريات الأجهزة الأمنية، قبل أن تقرر النيابة إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة.

