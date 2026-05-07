نجح رجال مباحث التموين في ضبط صاحب مصنع للأجهزة التعويضية في منطقة عابدين، اليوم الخميس، حيث أسفرت المداهمة عن التحفظ على 13 ألف قطعة من الأطراف الصناعية غير المطابقة للمواصفات القياسية، والتي صُنعت من مكونات مجهولة المصدر تسبب أضرارًا جسيمة لمستخدميها.

خط إنتاج كامل ومواد مجهولة

كشفت التحريات أن مالك المصنع أدار نشاطه الإجرامي بعيدًا عن الرقابة الصحية، مستخدمًا خامات رديئة في التصنيع.

صادر رجال الأمن خط إنتاج كامل وكميات ضخمة من المواد الأولية قبل طرحها في الأسواق، حيث تبين أن المتهم اعتزم الغش والتدليس على المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

إحالة المتهم للنيابة العامة

حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي قررت تشكيل لجنة فنية لفحص المضبوطات وبيان مدى خطورتها على الصحة العامة، مع استمرار التحفظ على المصنع ومحتوياته اليوم.

اقرأ أيضًا

هل تحقق تعديلات قانون الأسرة العدالة أم تزيد الخلافات؟ خبراء قانونيون يجيبون





رصاصتين على خيانة وانتقام.. كيف قاد الشك "مزارع أبو غالب" للمفتي مرتين؟





إلغاء حكم بطلان انتخابات دائرة منيا القمح بالشرقية