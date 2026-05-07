رصدت أجهزة وزارة الداخلية منشوراً تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيه مواطن قيام جامعي خردة باستئجار شقة في عقاره وتحويلها لوكر لتعاطي المخدرات وتخزين البضائع بالقليوبية.

حددت التحريات القائم على النشر، وبسؤاله تراجع عن اتهامه المباشر، موضحاً أنه تضرر فقط من روائح كريهة منبعثة من الشقة.



حقيقة تخزين القمامة والروائح

تمكنت القوات الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقهما، وتبين أنهما يعملان في جمع القمامة ولهما معلومات جنائية. اعترف المتهمان بتجميع المخلفات والقمامة داخل الشقة وأمام العقار، مما تسبب في استياء السكان، وأكدا توقفهما عن هذا النشاط عقب اعتراض الجيران. كما ثبت من الفحص عدم حيازة المتهمين لأي مواد مخدرة أو تعاطيهما.

اتخاذ الإجراءات القانونية

باشرت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة بعد التأكد من أن انبعاث الروائح الكريهة هو السبب الحقيقي وراء البلاغ وليس تجارة السموم. اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع التنبيه على المخالفين بمراعاة قواعد حسن الجوار وعدم تخزين المخلفات في المناطق السكنية لضمان سلامة المواطنين.