إعلان

أجهزة الأمن تحسم الجدل حول "وكر المخدرات" المزعوم في القليوبية

كتب : علاء عمران

12:28 م 07/05/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رصدت أجهزة وزارة الداخلية منشوراً تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيه مواطن قيام جامعي خردة باستئجار شقة في عقاره وتحويلها لوكر لتعاطي المخدرات وتخزين البضائع بالقليوبية.

حددت التحريات القائم على النشر، وبسؤاله تراجع عن اتهامه المباشر، موضحاً أنه تضرر فقط من روائح كريهة منبعثة من الشقة.


حقيقة تخزين القمامة والروائح

تمكنت القوات الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقهما، وتبين أنهما يعملان في جمع القمامة ولهما معلومات جنائية. اعترف المتهمان بتجميع المخلفات والقمامة داخل الشقة وأمام العقار، مما تسبب في استياء السكان، وأكدا توقفهما عن هذا النشاط عقب اعتراض الجيران. كما ثبت من الفحص عدم حيازة المتهمين لأي مواد مخدرة أو تعاطيهما.

اتخاذ الإجراءات القانونية

باشرت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة بعد التأكد من أن انبعاث الروائح الكريهة هو السبب الحقيقي وراء البلاغ وليس تجارة السموم. اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع التنبيه على المخالفين بمراعاة قواعد حسن الجوار وعدم تخزين المخلفات في المناطق السكنية لضمان سلامة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخدرات القليوبية جامعي القمامة وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لا تبدأ يومك بها.. أطعمة ممنوع تناولها على الريق
نصائح طبية

لا تبدأ يومك بها.. أطعمة ممنوع تناولها على الريق
3 ملاعب مختلفة.. مصراوي يكشف خطة رابطة الأندية لحل أزمة تسليم درع الدوري
رياضة محلية

3 ملاعب مختلفة.. مصراوي يكشف خطة رابطة الأندية لحل أزمة تسليم درع الدوري
لأول مرة تاريخيًا.. نهائي دوري أبطال أوروبا يجمع بين باريس سان جيرمان وأرسنال
رياضة عربية وعالمية

لأول مرة تاريخيًا.. نهائي دوري أبطال أوروبا يجمع بين باريس سان جيرمان وأرسنال
الإعلامي بيتر جرينبرج: استغرقنا عامًا كاملًا لإنتاج فيلم "Hidden in Egypt"
أخبار مصر

الإعلامي بيتر جرينبرج: استغرقنا عامًا كاملًا لإنتاج فيلم "Hidden in Egypt"
خطوات استخراج بدل فاقد لجواز السفر والأوراق المطلوبة
حوادث وقضايا

خطوات استخراج بدل فاقد لجواز السفر والأوراق المطلوبة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا