أصدرت وزارة الداخلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بيانا، أكدت خلاله أنه في إطار كشف ملابسات عدة منشورات مدعومة بمقطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بتهديد وترويع فتاة باستخدام سلاح أبيض والتعدي عليها بالسب، والتنويه إلى اعتياده التعدي على الفتيات بنطاق سكنه بالقاهرة.

قالت الوزارة في بيانها، إنه بالفحص أمكن تحديد المجني عليها "ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء"، وبسؤالها أقرت بوجود خلافات بينها وبين المشكو في حقه لسابقة ارتباطهما بعلاقة عاطفية قبل زواجها من آخر، وعقب زواجها قام بإرسال صور خاصة بها لزوجها وأهلها للتشهير بها، مما دعاها إلى نشر مقطع الفيديو المشار إليه والذي تم تصويره بمعرفة المشكو في حقه منذ 3 أعوام إبان خلافات بينهما لرفضها الزواج منه، وبهدف النيل منه.

وأضافت الوزارة، أنه أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه "عاطل- مقيم بذات الدائرة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.