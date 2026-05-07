إعلان

علاقة عاطفية قبل زواجها.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو تهديد وترويع فتاة بسلاح أبيض في القاهرة

كتب : محمد الصاوي

02:27 ص 07/05/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت وزارة الداخلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بيانا، أكدت خلاله أنه في إطار كشف ملابسات عدة منشورات مدعومة بمقطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بتهديد وترويع فتاة باستخدام سلاح أبيض والتعدي عليها بالسب، والتنويه إلى اعتياده التعدي على الفتيات بنطاق سكنه بالقاهرة.

قالت الوزارة في بيانها، إنه بالفحص أمكن تحديد المجني عليها "ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء"، وبسؤالها أقرت بوجود خلافات بينها وبين المشكو في حقه لسابقة ارتباطهما بعلاقة عاطفية قبل زواجها من آخر، وعقب زواجها قام بإرسال صور خاصة بها لزوجها وأهلها للتشهير بها، مما دعاها إلى نشر مقطع الفيديو المشار إليه والذي تم تصويره بمعرفة المشكو في حقه منذ 3 أعوام إبان خلافات بينهما لرفضها الزواج منه، وبهدف النيل منه.

وأضافت الوزارة، أنه أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه "عاطل- مقيم بذات الدائرة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الداخلية ترويع فتاة في القاهرة علاقة عاطفية مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب يتوقع انتهاء الحرب مع إيران سريعا
شئون عربية و دولية

ترامب يتوقع انتهاء الحرب مع إيران سريعا
بعد الزيادة الجديدة.. شركات المحمول تبدأ التطبيق الفعلي لـ أسعار كروت الشحن-
اقتصاد

بعد الزيادة الجديدة.. شركات المحمول تبدأ التطبيق الفعلي لـ أسعار كروت الشحن-
4 نجمات أثرن الجدل في جنازة هاني شاكر بالشيخ زايد- صور
زووم

4 نجمات أثرن الجدل في جنازة هاني شاكر بالشيخ زايد- صور

بعد شرائها بساعات.. تفاصيل سرقة ميكروباص من ميدان رمسيس
حوادث وقضايا

بعد شرائها بساعات.. تفاصيل سرقة ميكروباص من ميدان رمسيس
"قبلة وقلوب".. زوجة أشرف داري تحتفل بعيد ميلاده برسالة
مصراوي ستوري

"قبلة وقلوب".. زوجة أشرف داري تحتفل بعيد ميلاده برسالة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول (تغطية خاصة)
30 ألف وحدة "بدون مقدم".. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن شقق الإيجار التمليكي