

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشورات مدعومة بمقطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت قيام أحد الأشخاص بتهديد فتاة باستخدام سلاح أبيض والتعدي عليها بالسب، مع مزاعم باعتياده مضايقة الفتيات بمنطقة سكنه بالقاهرة.



وبالفحص أمكن تحديد المجني عليها، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبسؤالها أقرت بوجود خلافات بينها وبين المشكو في حقه بسبب ارتباطهما سابقًا بعلاقة عاطفية قبل زواجها.

خلافات قديمة وراء فيديو تهديد فتاة بالقاهرة



وأضافت أن المشكو في حقه أرسل صورًا خاصة بها إلى زوجها وأفراد أسرتها بقصد التشهير بها، ما دفعها إلى نشر مقطع الفيديو المتداول، والذي تبين أنه صُور قبل 3 سنوات خلال خلافات سابقة بينهما بعد رفضها الزواج منه.



وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه عاطل ومقيم بذات الدائرة.



وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلافات السابقة بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.