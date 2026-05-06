قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية النزهة"، المقيدة برقم 8237 لسنة 2025، إلى جلسة 17 يونيو المقبل للمرافعة.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف داخل البلاد، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة مؤسسات الدولة وتعطيل أحكام الدستور والقانون، من خلال الانضمام لجماعة الإخوان.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثاني حتى الخامس ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، وشاركوا في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، فيما وُجهت اتهامات إضافية لبعض المتهمين تشمل تزوير محررات رسمية، وتقديم بطاقات مزورة.