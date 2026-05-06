سقوط متهم بتجارة أدوات تستخدم في الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

11:56 ص 06/05/2026 تعديل في 12:06 م

ضبط متهم بتجارة أدوات غير أخلاقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية تخصص في ترويج وبيع أدوات تُستخدم في أعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ضبط مروج أدوات مخلة بالآداب بالإسكندرية

كشفت التحريات قيام المتهم بإنشاء صفحة إلكترونية للترويج لنشاطه، وتم استصدار إذن النيابة العامة وإعداد كمين أسفر عن ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز.

سقوط مروج أدوات منافية للآداب

عُثر بحوزة المتهم على أدوات وأجهزة متنوعة، كما تم ضبط هاتفه المحمول الذي كشف فحصه عن محادثات وأدلة تؤكد تورطه وتواصله مع عدد من المتعاملين.

اعترافات المتهم بالنشاط الإجرامي

بمواجهته أقر بنشاطه بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

