إعلان

بمناسبة عيد الأضحى.. الداخلية توزع مساعدات عينية على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات

كتب : علاء عمران

02:24 م 30/05/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الداخلية توزع مساعدات عينية على الأسر (3)
  • عرض 11 صورة
    الداخلية توزع مساعدات عينية على الأسر (1)
  • عرض 11 صورة
    الداخلية توزع مساعدات عينية على الأسر (2)
  • عرض 11 صورة
    الداخلية توزع مساعدات عينية على الأسر (4)
  • عرض 11 صورة
    الداخلية توزع مساعدات عينية على الأسر (6)
  • عرض 11 صورة
    الداخلية توزع مساعدات عينية على الأسر (7)
  • عرض 11 صورة
    الداخلية توزع مساعدات عينية على الأسر (9)
  • عرض 11 صورة
    الداخلية توزع مساعدات عينية على الأسر (8)
  • عرض 11 صورة
    الداخلية توزع مساعدات عينية على الأسر (11)
  • عرض 11 صورة
    الداخلية توزع مساعدات عينية على الأسر (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قامت وزارة الداخلية بتوجيه مأموريات إنسانية موسعة من مأموري أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، لدعم المواطنين من محدودي الدخل بالمناطق الحضارية الجديدة والأولى بالرعاية. في إطار مبادرة "كلنا واحد" التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

واستهدفت هذه المأموريات توزيع كميات كبيرة من المساعدات العينية (السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية) على الأهالي بمنازلهم وفي أماكن تجمعاتهم، وذلك من منطلق الدور المجتمعي والخدمي الذي تتبناه الوزارة لمد جسور التواصل مع كافة فئات المجتمع.

ترسيخ التكافل الاجتماعي والتخفيف عن كاهل المواطنين

ولاقت هذه الخطوة ترحيباً واسعاً وسعادة بالغة من المواطنين في مختلف المحافظات، والذين أعربوا عن تقديرهم لجهود رجال الشرطة في مشاركتهم احتفالاتهم بالعيد والتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً.

وتأتي هذه التحركات امتداداً لسياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تساهم في ترسيخ قيم التكافل وتوفير حياة كريمة للمواطنين، بالتوازي مع الجهود الأمنية لحفظ الانضباط في الشارع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المساعدات العينية وزارة الداخلية عيد الأضحى

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ليست السلطة فقط.. 5 أطعمة تمنحك الشبع وتساعدك على خسارة الوزن
نصائح طبية

ليست السلطة فقط.. 5 أطعمة تمنحك الشبع وتساعدك على خسارة الوزن
الكهرباء تحذر: استخدام العداد المنزلي في الأنشطة التجارية يعرضك للغرامة
أخبار مصر

الكهرباء تحذر: استخدام العداد المنزلي في الأنشطة التجارية يعرضك للغرامة
تفاصيل واقعة "سماعة الغش والملقاط" بحقوق أسيوط.. العميد يكشف كواليس التحقيقات
أخبار المحافظات

تفاصيل واقعة "سماعة الغش والملقاط" بحقوق أسيوط.. العميد يكشف كواليس التحقيقات
تنسيق الجامعات الخاصة 2026| كليات ومصروفات جامعة اللوتس
التنسيق

تنسيق الجامعات الخاصة 2026| كليات ومصروفات جامعة اللوتس

أنهى حياتها في مشادة.. عامل يتخلص من طفلته بسوهاج: ضربها بخشبة
أخبار المحافظات

أنهى حياتها في مشادة.. عامل يتخلص من طفلته بسوهاج: ضربها بخشبة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل واقعة "سماعة الغش والملقاط" بحقوق أسيوط.. العميد يكشف كواليس التحقيقات -فيديو
الأرصاد : أجواء حارة على أغلب الأنحاء.. وارتفاع تدريجي خلال الأيام المقبلة