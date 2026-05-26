ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية وأمن القاهرة، القبض على 4 متهمين لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب على راغبي شراء العملة خارج البلاد بأقل من قيمتها في السوق المصرفي.

ملايين في حقائب

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين "محمد.أ"، و"صفاء.أ"، و"ماجد.م"، و"عمر.ع"، على مبلغ مالي قدره مليون ومائتا ألف جنيه مصري (1,200,000 جنيه)، بحوزة الثالث مبلغ مالي قدره 100,000 دولار، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالنصب على أحد الأشخاص والاستيلاء منه على المبالغ المالية محل الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث "ماجد.م".

عصابة الدولارات

وأمام رجال المباحث، اعترف المتهمان الأول والثانية "محمد.أ" و"صفاء.أ" بأنهما اتفقا مع المجني عليه على استلام مبلغ مالي منه قدره 20 مليون جنيه مصري، مقابل تسليم أحد ذويه مبلغ 2 مليون ريال سعودي بدولة السعودية، حيث قاما بوضع فرق سعر للريال الواحد أقل من سعر السوق المصرفي بـ4 جنيهات، وذلك لإيهام المجني عليه ودفعه لتسليم المبلغ.

100 ألف دولار خارج السوق المصرفي

وأوضح المتهمان الأول والثانية في اعترافاتهما أنهما استلما مبلغًا قدره 100 ألف دولار و11 مليونًا و800 ألف جنيه، بإجمالي 17 مليون جنيه، وذلك بالاشتراك مع المتهم الثالث "ماجد.م".

وأقر المتهم الثالث "ماجد" بما اعترف به المتهمان الأول والثانية، وأضاف أنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على راغبي شراء العملة خارج البلاد بأقل من قيمتها في السوق المصرفي.

وأقر المتهمين جميعًا أنهم قاموا بالنصب على المجني عليه والاستيلاء منه على المبالغ المالية محل الواقعة، وأنهم تحصلوا على مبلغ 10 ملايين و800 ألف جنيه من تلك الواقعة.

وذكر المتهمبن أنهم مارسوا وقائع نصب مماثلة لتلك الواقعة، وحصلوا على ملايين الجنيهات بتلك الطريقة.

اقرأ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها