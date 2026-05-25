لقيت كوافيرة مصرعها إثر سقوطها من الطابق التاسع داخل "منور" أحد العقارات السكنية بمدينة نصر، أثناء محاولتها الهروب عقب سرقة مشغولات ذهبية وأموال وأجهزة إلكترونية من شقة صديقتها.

بلاغ بالعثور على جثة سيدة داخل "منور"

تلقت أجهزة الأمن بقسم شرطة أول مدينة نصر بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل "منور" عقار سكني بدائرة القسم. وانتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية أن المتوفاة ترتدي كامل ملابسها، وبها جرح قطعي في الرأس وكدمات متفرقة بالجسد نتيجة السقوط من علو.

حقيبة تكشف تفاصيل الواقعة

وعثرت الأجهزة الأمنية بجوار الجثة على حقيبة يد بداخلها كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، شملت 15 خاتمًا و8 غوايش و7 سلاسل ذهبية، إلى جانب 4 آلاف دولار أمريكي و5 آلاف ريال يمني و3 آلاف جنيه مصري، فضلًا عن جهاز "لابتوب" وجهاز "بلايستيشن".

التحريات تكشف المفاجأة

وبإجراء التحريات وفحص البصمات، تبين أن المتوفاة تبلغ من العمر 39 عامًا وتعمل كوافيرة، وتقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول كما كشفت التحريات أنها كانت ترتبط بعلاقة صداقة مع مالكة الشقة، وهي سيدة يمنية تحمل الجنسية الأمريكية، تعرفت عليها داخل محل كوافير بمنطقة المهندسين.

خطة السرقة

وأوضحت التحريات أن المتهمة علمت بغياب صاحبة الشقة وزوجها عن المنزل ليلة الواقعة، فاستغلت الفرصة وتسللت إلى الشقة واستولت على المشغولات الذهبية والمبالغ المالية والأجهزة الإلكترونية.

وأضافت التحريات أنها حاولت الهروب عبر "المنور" والتنقل بين الحواف والشرفات، إلا أنها فقدت توازنها أثناء الهروب من الطابق التاسع، وسقطت لتلقى مصرعها في الحال.

ونُقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات واستكمال التحقيقات، وتسليم المضبوطات إلى مالكتها.

