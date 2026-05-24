ضبط سمسار عقارات بتهمة التعدي على طبيبة و أهليتها بالمقطم

كتب : فاطمة عادل

09:06 م 24/05/2026 تعديل في 09:22 م

ضبط تعبيرية

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من سمسار عقارات لقيامه بالتعدي عليها وأفراد من أسرتها بالسب والضرب بمنطقة المقطم.

رصدت الأجهزة الأمنية تداول المنشور المصحوب بمقطع فيديو، والذي تضمن شكوى سيدة من تعرضها للتعدي من جانب أحد الأشخاص، ما دفع الجهات المعنية إلى فحص الواقعة والتحقق من ملابساتها.

وبالفحص، أمكن تحديد هوية الشاكية، وتبين أنها طبيبة وتقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وبسؤالها، أقرت بتضررها من سمسار عقارات يقيم بذات الدائرة، مؤكدة أنه تعدى عليها و أهليتها بالسب والضرب بسبب خلافات متعلقة بالجيزة.

وأوضحت التحريات أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين، فيما لم تسفر المشادة عن حدوث إصابات، وفق ما أكدته الشاكية خلال أقوالها أمام جهات الفحص.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، معترفًا بحدوث مشادة بينه وبين الشاكية انتهت بالتعدي بالسب والضرب نتيجة الخلافات القائمة بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات للوقوف على كافة ملابساتها.

وزارة الداخلية سيدة سمسار عقارات المقطم مشاجرة

