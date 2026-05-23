أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، الانتهاء من تجهيز مخيمات حجاج القرعة بمشعري منى وعرفات، استعدادًا لتصعيد الحجاج لأداء الركن الأعظم من الحج.

توجيهات بتكثيف الاستعدادات لخدمة الحجاج

وأوضح أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجّه برفع درجات الاستعداد داخل بعثة حج القرعة، والتأكد من توفير جميع الخدمات التي تضمن أداء المناسك بسهولة ويسر، مع متابعة دقيقة لكافة مراحل تصعيد الحجاج إلى المشاعر المقدسة.

موقع متميز لمخيمات عرفات ومنى

وأشار إلى أن البعثة نجحت في الحصول على موقع متميز لمخيمات الحجاج بمشعر عرفات بالقرب من مسجد نمرة، مع وجود موقف مركزي للحافلات لتسهيل النفرة إلى المزدلفة، بما يضمن سهولة الحركة والتنظيم.

مخيمات مكيفة ورفع قدرات التبريد

وأكد أنه نظرًا لارتفاع درجات الحرارة هذا العام، تم تزويد المخيمات بمراوح وأجهزة تكييف عالية القدرة، مع رفع كفاءتها من 24 ألف إلى 30 ألف وحدة، وتشغيلها قبل وصول الحجاج بوقت كافٍ.

كما تم تجهيز المخيمات بخيام ألمانية مكيفة، وفرشها بالكامل، إلى جانب توفير مقاعد ومظلات وثلاجات تعمل على مدار الساعة تحتوي على مياه وعصائر ومشروبات ساخنة.

تسكين مرقم وخدمات لأول مرة

وكشف أنه لأول مرة سيتم تطبيق نظام التسكين بالأرقام داخل مخيمات منى، مع توزيع بطاقات تحمل رقم المخيم والمكان داخل المخيم لكل حاج، إضافة إلى تمييز الطرق داخل المخيمات بألوان مختلفة لتسهيل الوصول.

كما سيتم تقديم حقيبة ظهر لكل حاج تحتوي على احتياجاته الشخصية ووجبة جافة وشمسية للحماية من الشمس، بالإضافة إلى حقيبة صغيرة مخصصة للجمرات.

16 عيادة طبية داخل المخيمات

وفيما يتعلق بالخدمات الطبية، أوضح أنه تم إنشاء 16 عيادة داخل مخيمات عرفات ومنى، بواقع 8 عيادات في كل مشعر، لتقديم الرعاية الصحية على مدار الساعة للحجاج خلال فترة المناسك.

حافلات حديثة ونظام تتبع GPS

وأشار إلى التعاقد مع حافلات حديثة مكيفة مزودة بدورات مياه ونظام تحديد المواقع GPS، مع متابعة حركة الحافلات عبر غرفة العمليات لضمان الالتزام بخطوط السير وسلامة الحجاج أثناء التصعيد والنفرة.

منظومة غذائية متنوعة للحجاج

وأوضح أن المنظومة الغذائية هذا العام تشمل وجبات متكاملة تحتوي على اللحوم والدواجن والجمبري، إلى جانب وجبات خفيفة ومياه وعصائر، مع توزيع وجبات إضافية مجانية لأول مرة قبل التصعيد وبين المناسك.

رسائل للحجاج والالتزام بالتعليمات

ودعت البعثة الحجاج إلى الالتزام بارتداء بطاقة "نسك" وبطاقات التعارف، وعدم مغادرة المخيمات دون ضرورة، والالتزام بالتعليمات التنظيمية داخل المشاعر المقدسة لضمان سلامتهم وتيسير أداء المناسك.