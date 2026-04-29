استمعت محكمة جنح الدقي بالجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مينا فايز، إلى مرافعات دفاع عدد من مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"العمي الجماعي"، والمتهم فيها 10 مسؤولين بالتسبب في إصابة عشرات المرضى بعاهات مستديمة في العين.

دفاع مشرفة التمريض

دفع دفاع مشرفة التمريض بعدم مسؤولية جهاز الفاكو عن الإصابات محل الاتهام، مؤكدًا انتفاء الخطأ في حق موكلته، وعدم وجود علاقة سببية مباشرة بين أفعالها والإصابات التي لحقت بالمرضى.

الطعن في تقرير الطب الشرعي

كما دفع الدفاع بقصور تقرير الطب الشرعي، لعدم تحديده المسؤولية بشكل دقيق، وعدم بيان نصيب كل متهم من الخطأ، إضافة إلى وصفه بأنه جاء مُجهلًا وغير كافٍ لتحديد سبب الإصابات.

طلبات الدفاع

وطلب الدفاع تشكيل لجنة فنية من كلية الطب بجامعة القاهرة، قسم الرمد والطب الشرعي، لفحص الحالات وتحديد أسباب الإصابات، مشيرًا إلى إجراء نحو 1300 عملية باستخدام الجهاز ذاته، ولم تتجاوز نسبة الإصابات 5%..

تفاصيل الاتهامات والنيابة العامة

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين في القضية رقم 6222 لسنة 2025، المقيدة برقم 1656 لسنة 2026 جنح الدقي، تهم الإهمال الجسيم الذي أدى إلى إصابة 75 مريضًا بفقدان البصر، نتيجة خلل في إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى داخل غرف العمليات.

نتائج التحقيقات الفنية

وأشارت التحقيقات إلى أن تقارير الطب الشرعي ووزارة الصحة والطب الوقائي أكدت وجود إهمال جسيم ومخالفات في التعقيم، ما أدى إلى انتشار عدوى شديدة داخل العين وصلت في بعض الحالات إلى فقدان البصر أو استئصال محتويات العين.

