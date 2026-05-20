أمرت النيابة الإدارية بإحالة فني معمل بإحدى مدارس التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اتهامه بالتحرش اللفظي ومحاولة الاستغلال الجنسي لعدد من طالبات المدرسة.

بداية الواقعة

كانت النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الأول – قد تلقت بلاغًا من الإدارة القانونية بالمحافظة، بشأن شكوى مقدمة من مديرة المدرسة، أفادت بتعرض عدد من طالبات الصف الثاني الإعدادي للتحرش من أحد العاملين بالمدرسة.

تحقيقات النيابة تكشف التفاصيل

وكشفت التحقيقات الموسعة، التي باشرها علاء الدين محروس وكيل النيابة، بإشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة، عن قيام طالبتين بالصف الثاني الإعدادي بإبلاغ الأخصائية النفسية بالمدرسة بأن المتهم منحهما مبالغ مالية مقابل الحصول على أرقام هواتفهما المحمولة للتواصل معهما خارج المدرسة.

وعلى الفور، أبلغت الأخصائية النفسية مديرة المدرسة بالواقعة، والتي بادرت بتشكيل لجنة ضمت وكيلة المدرسة والأخصائي الاجتماعي المسؤول عن لجنة الحماية بالمدرسة، للاستماع إلى أقوال الطالبات اللاتي تعرضن لوقائع مماثلة.

كما جرى استدعاء أولياء أمور الطالبات، حيث قام أحدهم بإبلاغ الجهات الأمنية، وتم ضبط المتهم واصطحابه إلى قسم الشرطة، قبل إخطار الإدارة التعليمية بالواقعة عقب انتهاء أعمال اللجنة.

رسائل صوتية ومحاولات استدراج

واستمعت النيابة خلال التحقيقات إلى أقوال الطالبات، ومديرة المدرسة، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وعضو الشؤون القانونية بالإدارة التعليمية، وعدد من العاملين بالمدرسة، إلى جانب عضوة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

وتوافقت أقوال الشهود على صحة الاتهامات المنسوبة للمتهم، بعدما استمعوا إلى رسائل صوتية مرسلة عبر أحد تطبيقات المحادثات الإلكترونية على هاتف إحدى الطالبات، تضمنت محاولات من المتهم لاستدراجها للقائه واصطحابها بسيارته الخاصة، بقصد استغلالها جنسيًا.

كما كشفت التحقيقات عن تحريض المتهم بعض الطالبات على ارتكاب أفعال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

قرار عاجل من النيابة الإدارية

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع استمرار إبعاده عن أعمال التدريس.

وأكدت النيابة الإدارية، في بيان لها، استمرارها في أداء دورها الدستوري والقانوني لحماية القيم والانضباط داخل المؤسسات التعليمية، مشددة على ضرورة التطبيق الفعّال للائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

الحفاظ على الأدلة الرقمية

وشددت النيابة الإدارية على أهمية الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع، مع ضرورة الحفاظ على الأدلة الرقمية وعدم حذفها أو العبث بها، لما تمثله من أهمية كبيرة في دعم إجراءات التحقيق وإثبات الوقائع وفقًا للقانون.

