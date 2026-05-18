انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتب : آية محمد

07:05 م 18/05/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب في مصر اليوم بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 18-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4583 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 5892 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 6875 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7857 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 55000 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78570 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 244352 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 392850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.02% إلى نحو 4539 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

