إعلان

انتشال سائق وسيارة ربع نقل بعد سقوطهما في ترعة المريوطية

كتب : صابر المحلاوي

03:57 م 18/05/2026

إسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الجيزة سائق سيارة ربع نقل سقطت، منذ قليل، في مياه ترعة المريوطية بالطريق الواقع بين قرية العزيزية ومدينة البدرشين، كما تمكنت الأوناش من استخراج السيارة من المياه.

بلاغ بسقوط سيارة في الترعة

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط سيارة ربع نقل داخل مياه ترعة المريوطية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة برجال الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ.

العثور على السائق داخل المياه

وكشفت المعاينة الأولية سقوط السيارة بالكامل داخل المياه واختفاء قائدها، ما دفع قوات الإنقاذ إلى تمشيط المنطقة والبحث داخل الترعة، حتى تم العثور على السائق وانتشاله.

استخراج السيارة واتخاذ الإجراءات

ودفعت الأجهزة المعنية بمعدات وأوناش لانتشال السيارة من المياه، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بها. وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

اقرأ أيضا:

"أحشاؤه خرجت من جسده".. قصة مقتل شاب بولاق الدكرور بسبب "ماسورة صرف"

بعد الحكم بحبس "يسرا ويمنى" 3 سنوات.. هل ينهي تنازل الأب العقوبة في قضية تزوير النفقة؟

ضربوه بعد فرحه بـ5 أيام.. حكاية "عريس الوراق" مات برصاصة في فمه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترعة المريوطية البدرشين الإنقاذ النهري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رويترز: باكستان أرسلت آلاف الجنود والطائرات إلى السعودية خلال حرب إيران
شئون عربية و دولية

رويترز: باكستان أرسلت آلاف الجنود والطائرات إلى السعودية خلال حرب إيران
اتحاد الكرة يعلن طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
رياضة محلية

اتحاد الكرة يعلن طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
شلاتر وتعقيم.. خطة الحكومة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة
أخبار مصر

شلاتر وتعقيم.. خطة الحكومة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة
مأساة تحت الدخان.. الكوم الأحمر تودع ضحايا حريق "نص الليل" بالدموع (صور)
حوادث وقضايا

مأساة تحت الدخان.. الكوم الأحمر تودع ضحايا حريق "نص الليل" بالدموع (صور)
ليفربول يكشف عن تجهيزاته لوداع صلاح وروبرتسون
رياضة محلية

ليفربول يكشف عن تجهيزاته لوداع صلاح وروبرتسون

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تزايد الشكاوى.. مدبولي يكلف الوزارات والمحافظات بمواجهة "الكلاب الضالة"
سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور