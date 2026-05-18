

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الجيزة سائق سيارة ربع نقل سقطت، منذ قليل، في مياه ترعة المريوطية بالطريق الواقع بين قرية العزيزية ومدينة البدرشين، كما تمكنت الأوناش من استخراج السيارة من المياه.

بلاغ بسقوط سيارة في الترعة

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط سيارة ربع نقل داخل مياه ترعة المريوطية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة برجال الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ.

العثور على السائق داخل المياه

وكشفت المعاينة الأولية سقوط السيارة بالكامل داخل المياه واختفاء قائدها، ما دفع قوات الإنقاذ إلى تمشيط المنطقة والبحث داخل الترعة، حتى تم العثور على السائق وانتشاله.

استخراج السيارة واتخاذ الإجراءات

ودفعت الأجهزة المعنية بمعدات وأوناش لانتشال السيارة من المياه، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بها. وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

اقرأ أيضا:

"أحشاؤه خرجت من جسده".. قصة مقتل شاب بولاق الدكرور بسبب "ماسورة صرف"



بعد الحكم بحبس "يسرا ويمنى" 3 سنوات.. هل ينهي تنازل الأب العقوبة في قضية تزوير النفقة؟



ضربوه بعد فرحه بـ5 أيام.. حكاية "عريس الوراق" مات برصاصة في فمه