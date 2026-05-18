أيدت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، حكم حبس عاطل لمدة 3 سنوات، بعد إدانته في قضية هتك عرض فتاة بمنطقة المقطم في القاهرة.

تأييد حكم أول درجة

وكانت محكمة جنايات أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد ثبوت تورطه في هتك عرض فتاة وملامسة أجزاء من جسدها دون رضاها، أثناء تواجدها بمنطقة المقطم.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من فتاة، اتهمت فيه شابًا بالتحرش بها وهتك عرضها أثناء وجودها أسفل منزلها.

وقالت الفتاة في أقوالها إنها فوجئت بالمتهم يوجه إليها ألفاظًا خادشة للحياء، وعندما اعترضت على تصرفاته، تعدى عليها بملامسة أجزاء حساسة من جسدها رغمًا عنها.

الأهالي يضبطون المتهم

وأضافت الفتاة أنها استغاثت بالأهالي، الذين تمكنوا من ضبط المتهم وتسليمه إلى قوات الشرطة.وكشفت تحريات رجال المباحث صحة الواقعة، وتحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل يُدعى "حسين م".

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

