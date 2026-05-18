إعلان

بعد استئنافه على الحكم.. تأييد حبس المتهم بهتك عرض فتاة بالمقطم

كتب : أحمد عادل

11:38 ص 18/05/2026

مجمع محاكم شمال القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أيدت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، حكم حبس عاطل لمدة 3 سنوات، بعد إدانته في قضية هتك عرض فتاة بمنطقة المقطم في القاهرة.

تأييد حكم أول درجة

وكانت محكمة جنايات أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد ثبوت تورطه في هتك عرض فتاة وملامسة أجزاء من جسدها دون رضاها، أثناء تواجدها بمنطقة المقطم.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من فتاة، اتهمت فيه شابًا بالتحرش بها وهتك عرضها أثناء وجودها أسفل منزلها.
وقالت الفتاة في أقوالها إنها فوجئت بالمتهم يوجه إليها ألفاظًا خادشة للحياء، وعندما اعترضت على تصرفاته، تعدى عليها بملامسة أجزاء حساسة من جسدها رغمًا عنها.

الأهالي يضبطون المتهم

وأضافت الفتاة أنها استغاثت بالأهالي، الذين تمكنوا من ضبط المتهم وتسليمه إلى قوات الشرطة.وكشفت تحريات رجال المباحث صحة الواقعة، وتحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل يُدعى "حسين م".
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

"أحشاؤه خرجت من جسده".. قصة مقتل شاب بولاق الدكرور بسبب "ماسورة صرف"

بعد الحكم بحبس "يسرا ويمنى" 3 سنوات.. هل ينهي تنازل الأب العقوبة في قضية تزوير النفقة؟

ضربوه بعد فرحه بـ5 أيام.. حكاية "عريس الوراق" مات برصاصة في فمه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المقطم تحرش النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأهلي يفاضل بين 3 دول لاستضافة معسكر الإعداد للموسم الجديد
رياضة محلية

الأهلي يفاضل بين 3 دول لاستضافة معسكر الإعداد للموسم الجديد
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين
القوات المسلحة تدعو أسر شهداء ومصابي الحروب للحصول على تعويض 100 ألف جنيه
أخبار مصر

القوات المسلحة تدعو أسر شهداء ومصابي الحروب للحصول على تعويض 100 ألف جنيه
الاتفاق تم.. خطوة واحدة تفصل مورينيو عن قيادة ريال مدريد
رياضة عربية وعالمية

الاتفاق تم.. خطوة واحدة تفصل مورينيو عن قيادة ريال مدريد
رسميًا.. إيران تعلن إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

رسميًا.. إيران تعلن إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور