مستأنف الاقتصادية تلغي حكم تغريم منتصر الزيات في اتهامه بسب وقذف محام

كتب : أحمد عادل

02:25 م 18/05/2026

منتصر الزيات

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، إلغاء حكم تغريم المحامي منتصر الزيات مبلغ 20 ألف جنيه، وكذلك إلغاء إلزامه بدفع تعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه، في القضية المتهم فيها بالسب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الحكم الابتدائي

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا سابقًا بتغريم المتهم 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بسب وقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بلاغ مقدم للنيابة العامة

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به أحد المحامين إلى النائب العام، اتهم فيه منتصر الزيات بتوجيه عبارات سب وقذف وتشهير، بالإضافة إلى حشد متابعين له وعدد من أنصاره للحضور أثناء نظر دعاوى شطبه من جدول القيد بنقابة المحامين أمام مجلس الدولة.

الاتهامات والتحقيقات

وأسندت النيابة العامة للمتهم في القضية رقم 3262 لسنة 2025 اتهامات السب والقذف والتشهير، معتبرة أن ما صدر عنه يمثل إساءة يعاقب عليها القانون. وقضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بإلغاء الحكم السابق بكل ما ترتب عليه من آثار.

