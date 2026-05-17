شهدت إحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، جريمة قتل مأساوية راح ضحيتها عامل على يد زوجته بمساعدة شخص آخر، في واقعة أثارت حالة واسعة من الجدل داخل القرية، بعدما كشفت التحقيقات تفاصيل صادمة حول ارتكاب الجريمة بدافع وجود علاقة غير شرعية بين المتهمة وشريكها.

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية"، التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل عامل على يد زوجته وشريكها في محافظة المنوفية.

تفاصيل الواقعة

بداية الواقعة ترجع إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أشمون بلاغًا بوفاة عامل داخل منزله، وبمناظرة الجثمان مبدئيًا لم تُكتشف شبهة جنائية، وجرى استخراج تصريح بالدفن عقب توقيع الكشف الطبي عليه داخل الوحدة الصحية.

وبعد مرور نحو 40 يومًا على دفن الجثمان، ظهرت معلومات وتحريات جديدة كشفت وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، لتبدأ جهات التحقيق في إعادة فحص الواقعة، وقررت استخراج الجثمان وعرضه على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة الحقيقي.

وكشفت تحريات المباحث، وجود علاقة بين زوجة المجني عليه وأحد الأشخاص، وأنهما اتفقا على التخلص من الزوج، وأشارت التحريات إلى أن المتهمة وضعت مادة سامة لزوجها داخل العصير، قبل أن يساعدها المتهم الثاني في كتم أنفاسه باستخدام "مخدة" خدة حتى فارق الحياة.

القبض على المتهمين

وألقت قوة أمنية القبض على المتهمين، وبمواجهتهما أدلت الزوجة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، كشفت خلالها كيفية تنفيذ الجريمة ودور شريكها فيها، قبل أن تتراجع لاحقًا عن أقوالها خلال جلسات المحاكمة، وتنفي وجود علاقة غير شرعية بينها وبين المتهم الثاني.

وأحالت جهات التحقيق المتهمين إلى محكمة الجنايات، التي باشرت نظر القضية داخل مجمع محاكم وادي النطرون، واستمعت خلال جلسات المحاكمة إلى أقوال الطبيب الشرعي وطبيب الوحدة الصحية، إلى جانب المهندس المختص باستعادة رسائل وتسجيلات الهاتف، كما استمعت لشهادة ابنة المجني عليه.

واطلعت هيئة المحكمة على تقارير الطب الشرعي والإذاعة والتلفزيون الخاصة بفحص الرسائل والمقاطع الصوتية المتبادلة بين المتهمين، فيما قررت المحكمة استدعاء طبيب أجرى الكشف الأولي على المجني عليه لإصدار تصريح الدفن، ولسماع شهادته بشأن الواقعة وملابساتها.

ةبعد عدة جلسات قررت المحكمة إحالة أوراق سيدة وعشيقها إلى المفتي، لاتهامهما بقتل زوج السيدة، بسبب علاقة غير شرعية بين المتهمين.

اقرأ أيضا:

"أحشاؤه خرجت من جسده".. قصة مقتل شاب بولاق الدكرور بسبب "ماسورة صرف"



بعد الحكم بحبس "يسرا ويمنى" 3 سنوات.. هل ينهي تنازل الأب العقوبة في قضية تزوير النفقة؟



ضربوه بعد فرحه بـ5 أيام.. حكاية "عريس الوراق" مات برصاصة في فمه